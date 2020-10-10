Импортная вакцина от гриппа может появиться в аптеках до конца октября

В Россию поступила противогриппозная вакцина французской компании Sanofi. Отгрузки препарата начнутся в середине октября. Ранее Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в оборот только отечественных вакцин от гриппа.

Вакцина для профилактики гриппа «Ваксигрип», которую производит компания Sanofi, поступила в Россию и сейчас проходит процедуру по вводу в гражданский оборот. Об этом «ФВ» сообщил директор по корпоративным связям компании в евразийском регионе Юрий Мочалин. Он уточнил, что отгружать вакцину со склада компании начнут с середины октября этого года.

«В 2020 году мы продолжаем поставки вакцины Санофи Пастер для профилактики гриппа в Россию. Данная вакцина поступила в страну и в настоящий момент проходит процедуру по вводу в гражданский оборот. Начиная с середины октября 2020 г. вакцина будет доступна к отгрузкам со склада АО Санофи Россия», – сообщил Мочалин. Он добавил, что вакцина будет доступна через традиционную дистрибьюторскую сеть.

Как ранее выяснил «ФВ», в настоящий момент у россиян нет возможности провакцинироваться от гриппа зарубежным препаратом, так как Росздравнадзор выпустил в оборот противогриппозные вакцины только отечественных производителей. В решении ведомства на 4 сентября 2020 года фигурировали только четыре производителя – «Петровакс Фарм», «Микроген», «Форт» и ФГУП СПбНИИВС ФМБА. При этом в государственном реестре лекарственных средств, помимо перечисленных отечественных производителей, есть вакцины компании, Sanofi «Ваксигрипп», Abbott «Инфлювак» и «Флюваксин» китайского производителя Changchun Changsheng Life Sciences.

В Abbott показали письмо для всех заинтересованных лиц, где говорится, что данные о поставках «Инфлювака» в 2020 году недоступны. В нем отмечается, что компания не может удовлетворить растущий мировой спрос на вакцину. Вакцину «Флюваксин» в России представляет ЗАО «Мединторг», в пресс-службе которого сообщили, что противогриппозные вакцины в этом году в Россию поставлять не будут.

Маргарита Грошева

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