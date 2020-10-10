Один из крупнейших производителей опиоидов продает свои активы в связи с банкротством

Компания Mallinckrodt Plc, известная как крупный производитель опиоидов, распродает активы в связи с банкротством.

По информации Bloomberg, в продаваемые облигации будет включена большая часть капиталов Mallinckrodt и некоторые новые долги компании. Долги перед кредиторами с более высоким рейтингом будут восстановлены или заменены новыми ценными бумагами, полностью покрывающими обязательства перед ними.

Согласно данным издания, в соглашение будут включены кредиторы и лица, имеющие претензии к опиоидным препаратам. Представитель Mallinckrodt отказался от комментариев по этому поводу. Ранее сообщалось, что большинство долговых обязательств компании торгуются примерно на четверть от их первоначальной стоимости.

Mallinckrodt будет третьим крупным производителем опиоидов, объявившим о банкротстве. Причиной стал скандал с опиоидной зависимостью, от которой ежедневно умирают более 100 американцев. Компании сталкиваются с тысячами исков со стороны штатов, городов и округов, вина за эпидемию смертей от передозировки возлагается на производителей лекарств.

Так, Purdue Pharma Inc., которая вступила в стадию банкротства в прошлом году, предложила урегулировать все существующие претензии суммой в 10 миллиардов долларов. Также в 2019 году объявила о банкротстве другая компания, Insys Therapeutics Inc.

Как ранее сообщал Bloomberg, в конце прошлого года Mallinckrodt наняла консультантов по реструктуризации, а в феврале руководство компании сообщило, что добивается судебной защиты. В то время план заключался в урегулировании претензий по опиоидам путем банкротства небольшой части компании, но получить необходимую поддержку со стороны кредиторов так и не удалось.

Mallinckrodt также судится с американскими центрами услуг Medicare и Medicaid по поводу цен на Acthar Gel, ее самый продаваемый рецептурный препарат, предназначенный для лечения аутоиммунных расстройств. Суд первой инстанции постановил, что Mallinckrodt должна выплатить более 600 миллионов долларов путем возмещения части цены на препараты.

Ранее суд Нью-Йорка ввел новые налоги для производителей опиоидных препаратов в связи с эпидемией опиоидной зависимости.

Николай Соколов

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