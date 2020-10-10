ФАС нашла признаки нарушения закона в рекламе «Энтеросгеля»

ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении производителя «Энтеросгеля». В телевизионной рекламе препарата утверждалось, что он обладает эффективностью в отношении COVID-19.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело из-за рекламы препарата «Энтеросгель». В службе отмечают, что были выявлены признаки нарушения закона от рекламе.

Так, в рекламе «Энтеросгеля», которая распространялась в июне в эфире телеканала «ТНТ» утверждалось, что прием препарата позволяет переболеть COVID-19 в легкой форме, и, следовательно, обладает терапевтической эффективностью в отношении новой коронавирусной инфекции. Однако, отмечают в ФАС, в инструкции по применению препарата такая информация отсутствует.

«Таким образом, в рекламе сообщается о свойствах и характеристиках лекарственного препарата «Энтеросгель» вне пределов показаний, содержащихся в инструкции по медицинскому применению», — утверждают в службе.

Рассмотрение дела пройдет 29 октября. «ФВ» направил запрос производителю препарата ООО «Фармасил».

«Энтеросгель» — энтеросорбирующее средство, которое применяют в том числе при интоксикациях, отравлениях или острых кишечных инфекциях.

Маргарита Грошева

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