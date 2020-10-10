Sun Pharma заинтересована в мотивации своих работников

Все, кто работает в компании Sun Pharma, знакомы с высказыванием Махатмы Ганди: «Может так случиться, что вы не увидите результатов некоторых ваших действий, но если вы вообще ничего не будете делать, то вообще не будет и результатов». Каждый год Sun Pharma подводит итоги и определяет победителей глобальных конкурсов Star Club («Клуб звезд») и Trophy Award («Кубок за достижения»).

Они стали доброй традицией, которая позволяет отметить личные и коллективные успехи полевых работников в особенной обстановке. Ведь каждый работник важен и нужен компании, где его ценят как личность и профессионала.

В этом году лучшие результаты продемонстрировали регионы Юг и Северо-Запад. 43 работника, которые не только выполнили план, но и показали высокие приросты продаж на своей территории, были награждены сертификатами и брендированными статуэтками Trophy Award. А 14 победителей Star Club, которые обычно отправляются на отдых на экзотические курорты за рубежом, из-за пандемии впервые получили денежную премию, которую они могут потратить на любые цели, в том числе и отдых в России.

Что помогло работникам добиться таких результатов? Победители поделились своими впечатлениями.

Наталья Астахова, супервайзер по медицинской информации, Нижний Новгород и Псков, отдел рецептурных препаратов: «Добиться такого результата мне помогли мой непосредственный руководитель и менеджер госпитального отдела. Проводимые мероприятия на моей территории, госпитальные закупки, плюс собственная напористость, глубокие знания препаратов, умение убеждать и переубеждать, авторитет среди врачей и отличная коммуникабельность – все это помогло мне добиться результата. Получив денежную награду, я смогла помочь своим детям, чему очень была рада».

Юлия Кожевникова, специалист по медицинской информации, г. Иркутск, отдел безрецептурных препаратов: «Добиться результата мне помогла вера в себя, в свои силы и, конечно же, соблюдение требований к проведению визитов, которые существуют в компании. Я была очень счастлива, безумно приятно не только получить денежное вознаграждение, но также и признание. Награда, безусловно, стимулирует к достижению лучших результатов».

Компания, в которой трудятся работники, объединенные общей идеей, преодолеет многие испытания. В период пандемии команда Sun Pharma смогла мгновенно пересмотреть способы взаимодействия с профессионалами медицинской и фармацевтической отрасли, усовершенствовать бизнес-процессы, а также более эффективно наладить контакт с дистрибьюторами и потребителями лекарственных средств.

Юлия Калашникова, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Волга, отдел по работе с аптечными сетями: «В Sun Pharma я пришла на должность КАМа в конце декабря 2018 года. Мне хотелось проявить себя и показать результат, будучи новичком в компании. Результат моей работы – это опыт, приобретенные навыки из тренингов Sun Pharma; ежедневное планирование, поиск и разработка путей достижения результатов, продумывание до мельчайших деталей и настойчивость на пути к задуманному; умение идти на компромисс; поддержка моих руководителей и коллег «по цеху» советами и позитивным настроем. Победа и награда в какой-то степени стали неожиданностью и принесли массу приятных впечатлений. Это позитивный толчок, стимул. Не хочется останавливаться на достигнутом, есть желание развиваться на своем пути с новыми силами, идеями, уверенно идти вперед и покорять вершины, показывать результаты, которые когда-то казались недосягаемыми».

Существенно изменился и формат работы полевых сотрудников компании. Традиционные встречи с фармацевтами и врачами стали практически невозможны, так как действуют жесткие карантинные меры и отмечается большая загруженность персонала аптек и госпитальных учреждений. Основная мера поддержки контактов – это, конечно, переход на интерактивные способы коммуникаций, что и стимулирует сотрудников меняться, приобретать новые навыки коммуникаций в изменившихся условиях.

Компания Sun Pharma полна энтузиазма и уверенно идет к достижению бОльших целей.

Источник: Sun Pharma

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