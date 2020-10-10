Eli Lilly поставит препарат от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем дохода

Eli Lilly подписала договор с Фондом Билла и Меллинды Гейтс о поставках препарата на основе моноклональных антител в страны с низким и средним уровнем дохода до апреля 2021 года.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly заявила о заключении соглашения с Фондом Билла и Мелинды Гейтс о возможной поставке LY-CoV555, экспериментального препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител, в страны с низким и средним уровнем дохода.

В рамках этого договора Eli Lilly поставит лекарственное средство в неразвитые государства до апреля 2021 года, но не уточнила в каком количестве.

Кроме того, Eli Lilly совместно со своими партнерами, в том числе канадской биотехнологической компанией AbCellera Biologics, согласились отказаться от лицензионных выплат за использование препарата, поставляемого в странах с низким и средним уровнем дохода.

Фармацевтический производитель в сентябре стал партнером биотехнологической компании Amgen для увеличения производственных возможностей через день после того, как результаты испытаний антительного препарата Eli Lilly показали, что LY-CoV555 способствовала сокращению случаев госпитализации и посещению отделений неотложной помощи среди пациентов с COVID-19. Коктейль из двух антител также показал аналогичные результаты в эту среду.

Fujifilm Holdings, японская компания-производитель фотоаппаратов, выпускающая медицинскую технику, сообщила, что ее завод в Дании тоже займется производством данного препарата в апреле 2021 года, удвоив мощности на предприятии.

Ранее Eli Lilly обещала произвести к концу года миллион доз лекарственного средства моноклональных антител и 50 000 доз препарата на основе коктейля из двух антител.

Eli Lilly планирует в следующем месяце получить разрешение на экстренное использование своих препаратов от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Компания провела клинические испытания с участием группы плацебо, в результате которых лекарственное средство доказало свое противовирусное действие. Об этом писал ранее «ФВ».

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