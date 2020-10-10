Испытания противоракового препарата Pfizer провалились

«Ибранс», препарат компании Pfizer, не смог уменьшить риск рецидива рака молочной железы на ранней стадии. Исследования на данном этапе прекратятся. Фармпроизводитель уступил своему конкуренту, компании Eli Lilly, чей препарат «Верзенио» успешно прошел аналогичные испытания.

Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила, что завершающие стадии испытания противоракового препарата «Ибранс» (палбоциклиб) на пациентах с одним из видов рака молочной железы провалились. Это была последняя неудачная попытка компании расширить использование препарата для лечения ранних стадий раковых заболеваний.

Исследование было проведено после того, как Независимый комитет по мониторингу данных (IDMC) сообщил, что препарат компании не достигнет цели в испытании, в котором группа пациентов с ранней стадией рака молочной железы, проходивших комбинированное лечение, совмещающее «Ибранс» и гормональную терапию, сравнивалась с группой больных этим же видом рака, получавших только гормональную терапию.

«Ибранс», зарегистрированный также в России, получил одобрение в Соединенных Штатах для лечения взрослых пациентов с прогрессирующим раком молочной железы, опухоль в организме которых начала распространяться на другие части тела. Препарат еще не был одобрен для лечения ранних стадий заболевания.

Уточняется, что на последних стадиях исследования палбоциклиб не смог достичь главной цели – уменьшить риск рецидива рака.

Это ставит компанию в невыгодное положение по сравнению с фармкомпанией-конкурентом Eli Lilly, которая в июне опубликовала данные, демонстрирующие, что ее препарат «Верзенио» смог предотвратить рецидив рака молочной железы на ранней стадии.

Не так давно Eli Lilly объявила об успешных исследованиях «Верзенио» для лечения HR-позитивного и HER2-негативного рака молочной железы. Он снова показал лучшие результаты по сравнению с «Ибрансом».

На этом фоне акции Eli Lilly’s выросли до 155,10 доллара, в то время как акции Pfizer остались на прежнем уровне – 36,90 доллара.

Владимир Заболотских

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