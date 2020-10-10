Минпромторг отметил вклад компании Renewal в борьбу с коронавирусом

В рамках прошедшей в Москве всероссийской GMP-конференции компания Renewal («ПФК Обновление») получила ведомственные награды от Министерства промышленности и торговли России.

За вклад в развитие фармацевтической промышленности и заслуги в реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции награждены директор производства Елена Бирюкова и исполнительный директор Владимир Гречкин.

На фоне пандемии коронавируса доля Renewal в обеспечении населения РФ жаропонижающими и препаратами от кашля достигла более 25%.

«Нас выбрали за ряд достигнутых результатов и отдельно за вклад в борьбу с распространением коронавируса, — прокомментировал исполнительный директор Renewal («ПФК Обновление») Владимир Гречкин. — Когда в пик пандемии закрылись основные страны-поставщики субстанции для лекарственных средств, мы столкнулись с важной задачей: обеспечить потребителей необходимыми препаратами. Renewal бесперебойно поставлял их в аптеки по всей стране и нам удалось избежать дефицита лекарственных средств».

Конференция GMP была посвящена единым GxP-правилам, которые призваны обеспечить качество продукции, направленной на здоровье и благополучие человека. Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, качество лекарственных препаратов и медицинских изделий – отдельный пункт, на который не следует закрывать глаза даже в самых нештатных ситуациях. Именно поэтому конференция стала площадкой для обмена опытом промышленности и регуляторов в период особых внешних условий.

Источник: Renewal

pharmvestnik