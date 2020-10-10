«Почта России» может стать единым логистическим оператором по дистанционной торговле

Всероссийский союз пациентов (ВСП) разработал дорожную карту развития дистанционной торговли лекарствами. Организация предлагает включить в систему рецептурные препараты, а функциями единого логистического оператора наделить АО «Почта России».

ВСП направил в органы исполнительной и законодательной власти (Правительство России, Минздрав, Минфин, Минэк, Совет Федерации, ФАС, Фонд ОМС, Росздравнадзор, Госдума, ЕАЭК, Общественная палата) дорожные карты по внедрению пациент-ориентированных инноваций. Об этом «ФВ» сообщил сопредседатель организации Юрий Жулёв. Они подготовлены по итогам отраслевого форума, прошедшего 14 сентября. Среди них – карта развития дистанционной торговли медикаментами, в том числе рецептурными.

Дорожная карта (есть в распоряжении «ФВ») содержит конкретные предложения по изменению нормативной базы. В частности, необходимо исключить из части 1.1 статьи 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и подзаконных актов оговорку про исключение лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, из числа лекарственных препаратов, допускаемых к розничной торговле дистанционным способом. Кроме того, нужно внести изменения в постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 697, приказ Минздрава России от 11.07.2017 № 403н и другие подзаконные акты, говорит независимый юрист, один из авторов документа Алексей Фёдоров.

В частности, авторы документа предлагают вернуть в систему индивидуальных предпринимателей и организации, имеющие в составе менее десяти торговых точек. «Мы предлагаем снять это ограничение для организаций, владеющих лицензией на осуществление фармдеятельности более двух лет, – говорит один из разработчиков дорожной карты, юрист Алексей Фёдоров. – Пункт про исключение ИП нужно убрать вообще».

Функциями единого логистического оператора пациенты предлагают наделить АО «Почта России». «Организация готова заняться специальной подготовкой сотрудников, а может пойти еще дальше – получить лицензию на фармдеятельность», – говорит Юрий Жулёв. Он добавил, что прежде всего речь идет о доставке рецептурных препаратов льготным категориям пациентов в рамках пилотного проекта.

«Создание единого логистического оператора позволит обеспечить единую тарификацию услуг по доставке, контроль расходования средств и одновременно возможность получения лекарственных препаратов дома нуждающимися категориями граждан.

Внедрение подобной системы может быть особенно актуальным в период неблагополучной эпидемиологической обстановки и введения режимов повышенной готовности», – сказано в дорожной карте.

«ФВ» направил запрос в пресс-службу «Почты России».

Фото: pochtarus.com

Ольга Коберник

pharmvestnik