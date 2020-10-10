ФАС предложила зарегистрировать цену на фавипиравир на уровне 100 рублей за таблетку

В ФАС планируют зарегистрировать цену на фавипиравир для производителей на уровне 100 руб за таблетку. Даже если прибавить к этой цене НДС, оптовые и розничные надбавки, это примерно в 2,5 раза ниже, чем цена, по которой продается этот препарат сейчас. Производители говорят, что и так подают документы на регистрацию цены по себестоимости, но пока она все равно выше 100 руб. В Индии стоимость лекарства уже зафиксирована государством, она составила 80,3 руб. за таблетку.

В России зарегистрируют цену на фавипиравир — стоимость лекарства может составить 100 рублей за таблетку для производителя. Об этом сообщил «ФВ» источник в Минздраве и подтвердили два собеседника на фармрынке.

Инициатором выступила ФАС: ранее в ведомстве заявили, что разберутся в ситуации с высокими ценами на лекарство от коронавируса. Препарат было решено включить в перечень ЖНВЛП и зафиксировать его стоимость.

«ФВ» направил запрос в ФАС и в Минздрав. Заместитель главы ФАС Тимофей Нижегородцев отказался от комментариев.

Что говорят производители

Как подсчитал «ФВ», сейчас таблетка «Промомеда» в рознице (для потребителя) стоит примерно 308 руб., «Р-Фарма» – 231 руб. «Кромис» (совместное предприятие «ХимРара» и РФПИ) пока не получил регистрационного удостоверения, которое позволяло бы продавать этот препарат в аптеках. При подсчетах «ФВ» брал установленные компаниями цены для аптек и делил их на количество таблеток: 50 в случае «Р-Фарм» и 40 — у «Промомеда».

«ФВ» обратился за комментариями к производителям. Представители компаний «Р-Фарм» и «Промомед» воздержались от комментариев. В пресс-службе «ХимРара» заявили, что в курсе ситуации.

«Мы поддерживаем и считаем, что это правильная мера, — отметили в компании. — На препарат, который является жизненно важным, государство должно регулировать цены».

В «ХимРар» также уточнили, что технологи компании с самого начала проекта все время работают над снижением себестоимости, хотя сталкиваются с трудностями. Так, из-за закрытия границ в начале года было невозможно закупить и ввезти как субстанции, так и нужные реагенты.

«Приходилось все синтезировать «с земли», все стадии, а их там более 10-ти, — рассказали в пресс-службе «ХимРара». — Поэтому себестоимость была высокая. Сейчас стало попроще, какие-то процессы удалось оптимизировать, цены снижаются по мере того, как удается снизить себестоимость и другие издержки. Мы планировали выходить в аптеки в конце октября — начале ноября с ценой в районе восьми тыс. руб [около 200 руб. за таблетку, если считать упаковку в 40 табл.]. Что будет дальше с ценой — пока трудно об этом говорить».

Представитель другого прозводителя рассказал, что сейчас компания подает документы на регистрацию цены по себестоимости. И она гораздо выше, чем 100 руб.

Ранее глава «Р-Фарм» Алексей Репик рассказывал «ФВ», что компания планирует снизить цену до 100 руб за таблетку примерно к январю 2021 года.

Взлет фавипиравира

В сентябре этого года Минздрав одобрил применение фавипиравира производства компаний «Промомед» и «Р-Фарм» в амбулаторных условиях. Обе компании получили обычные регистрационные удостоверения, которые необходимо будет переоформить через пять лет. У третьего производителя – «Кромис» (совместное предприятие РФПИ и «ХимРара») – регистрация препарата временная и действует до конца 2020 года.

Позже стало известно, что упаковка препарата против коронавируса «Арепливир» в рознице будет стоить от 12 320 рублей. Генеральный директор «Промомеда» Андрей Младенцев заявил «ФВ», что высокая стоимость связана с большими затратами на экстренную разработку, регистрацию и клинические исследования.

В свою очередь в «Р-Фарм» рассказали, что компания устанавливает отпускную цену «Коронавира» для аптек на уровне 11 550 рублей за 50 таблеток в упаковке.

Согласно данным компании «Курсор», в госзакупках стоимость препарата с МНН «фавипиравир» варьируется от 12 до 26 тыс. руб. за упаковку. Самый дорогой препарат – «Авифавир» компании «Кромис», который в госзакупках продается в основном по цене 22 тыс. руб. Лекарство «Р-Фарм» на втором месте с ценой около 15,4 тыс руб., на третьем «Промомед» с ценой 12,3 руб. (подробнее о рынке этого препарата читайте в ближайшем номере «ФВ» № 32/33).

В октябре глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что цена лекарств для РФ будет самой низкой в рамках референтных стран.

«Поэтому если кто-то хочет 12 тыс. [руб.], а это лекарство будет на рынке, условно Польши или Казахстана, стоить 20 руб., то [и в России] будет стоить 20 руб. И это будет предельная цена, которую мы установим», – сказал Артемьева. В Индии стоимость лекарства уже зафиксирована государством, она составила 80,3 руб. за таблетку.

Маргарита Грошева

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