36 европейских стран подписали соглашение о поставке 1,5 млн доз ремдесивира

36 европейских стран и компания Gilead заключили соглашение о бесперебойной поставке 1,5 миллиона доз препарата «Веклури», предназначенного для лечения пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной терапии. Лекарственное средство остается единственным медикаментом, получившим условное регистрационное удостоверение от европейского регулятора.

Европейские государства подписали с фармацевтической компанией Gilead рамочное соглашение о закупке и поставке до 500 000 курсов (1,5 млн доз) препарата «Веклури» (ремдесивир), а также обсудили возможность увеличить это число в дальнейшем. Договор заключили 36 стран, среди них все члены Европейского союза и государства Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), среди которых Норвегия, Исландия, Великобритания. Также к соглашению могут присоединиться еще шесть стран: Албания, Республика Северная Македония, Черногория, Сербия, Косово и Босния и Герцеговина. Все страны — участницы договора теперь могут оформлять заказы «Веклури» напрямую у поставщика. «Веклури» на сегодняшний день является единственным лекарственным средством от коронавируса, получившим условное регистрационное удостоверение от европейского регулятора. Препарат предназначен для лечения пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной терапии.

Стелла Кириакидес, комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, отметила: «Сегодня мы обеспечиваем наличие ремдесивира для лечения до 500 000 нуждающихся пациентов. Мы делаем все возможное для гарантии доступа к безопасным и эффективным лекарственным средствам от COVID-19. Благодаря договору о совместных закупках мы создаем возможность для объединения усилий всех европейских стран и получения доступа к необходимому оборудованию и препаратам. Вместе мы всегда сильнее. В этом выражается европейская солидарность в борьбе с COVID-19».

Подписание сделки последовало после заключения договора на сумму 82 млн долларов между Еврокомиссией и фармацевтической компанией Gilead о поставке с августа 33 380 курсов «Веклури» в Великобританию и все страны ЕС.

Благодаря договору с августа по октябрь были удовлетворены неотложные потребности стран еврозоны по предоставлению лечения пациентам, находящимся в критическом состоянии. Препарат поставлялся частями. Однако октябрьское соглашение между компанией и европейскими странами гарантирует бесперебойные поставки «Веклури».

Ранее «ФВ» сообщал, что Gilead Sciences подписала соглашение с российской компанией «Фармстандарт» по выводу ремдесивира на российский рынок. Досье на регистрацию препарата, который применяют в лечении коронавирусной инфекции, помимо Gilead подала также компания «Фармасинтез».

Владимир Заболотских

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