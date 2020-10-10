«Р-Фарм» получил заем ФРП на разработку антикоагулянта, применяемого при COVID-19

Фонд развития промышленности (ФРП) в июне выдал входящей в «Р-Фарм» «Технологии лекарств» заем в размере 405,9 млн рублей на организацию производства фондапаринукс натрия, применяемого для лечения коронавирусной инфекции, сообщил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Алексей Алехин. Всего ФРП выделил «Р-Фарму» займов на противоэпидемические проекты на 2,9 млрд рублей, в том числе почти 1,5 млрд на Коронавир (фавипиравир). Фонд развития промышленности (ФРП) в июне выдал входящей в «Р-Фарм» «Технологии лекарств» заем в размере 405,9 млн рублей на организацию производства фондапаринукс натрия, применяемого для лечения коронавирусной инфекции, сообщил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Алексей Алехин. Всего ФРП выделил «Р-Фарму» займов на противоэпидемические проекты на 2,9 млрд рублей, в том числе почти 1,5 млрд на Коронавир (фавипиравир).

Выпуск фондапаринукса натрия планируется начать в 2021 году на мощностях ярославского завода «Р-Фарма».

Фондапаринукс натрия включен в список возможных к назначению антитромботических препаратов для лечения COVID-19. Препарат применяется при остром респираторном дистресс-синдроме. В сентябре 2020 года госучреждения закупили фондапаринукс натрия на 7,8 млн рублей.

К окончанию проекта «Технология лекарств» планирует выпустить 87,5 тысячи упаковок препарата.

В России фондапаринукс натрия зарегистрирован у южноафриканской фармкомпании Aspen под ТН Арикстра. В 2013 году Aspen выкупила права на Арикстру и Фраксипарин (надропарин кальция, тоже в рекомендациях Минздрава по COVID-19) у GSK. В США Арикстру продает Mylan.

«Р-Фарм» также привлекал займы ФРП на разработку Коронавира (фавипиравир) – на общую сумму 1,49 млрд рублей, следует из данных сайта фонда. Один заем направлялся на организацию производства Коронавира, два – на выпуск препарата. Еще два займа по 500 млн рублей «Р-Фарм» получал на производство Калетры (лопинавир+ритонавир), ранее препарат входил в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.

Фото: naked-science.ru

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