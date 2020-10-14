Личные визиты медицинских представителей полностью вернулись к мартовскому уровню

Медицинские представители вернулись к привычному формату работы: доля личных встреч в коммуникации с врачами вернулась к «доковидным» показателям. При этом сетевой активности меньше не стало.

По итогам сентября доля личных встреч медицинских представителей среди всех их контактов с врачами сравнялась с показателем марта (87%). Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Рост личных визитов в сентябре происходил на фоне дальнейшего сокращения телефонных коммуникаций – они составляют 6% против 10% в августе. Коммуникации в мессенджерах и Skype, доля которых в апреле достигала 34%, в прошлом месяце сократились до 4%.

Одновременно с продолжающимся восстановлением позиций визитов в контактах медицинских представителей, общая структура мультиканального продвижения в сентябре демонстрирует некоторую стабилизацию. Количество email-рассылок, онлайн-конференций, вебинаров не снизилось на фоне восстановления активности медпредов – как и в августе, 40% коммуникаций компаний производителей с врачами приходилось на диджитал-каналы. При этом в сентябре впервые с начала пандемии отмечен незначительный рост оффлайн-мероприятий, доля которых возросла с 1% до 3%.

Компания Ipsos предоставила данные помесячных измерений в течение 2020 года, полученные онлайн-методом: март – 328 врачей, апрель – 280, май – 550, июнь – 273, июль – 373, август – 397, сентябрь – 327. Мониторинг проводился в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

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