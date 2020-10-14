Британские ученые проверяют способность вакцины от туберкулеза бороться с COVID-19

В Великобритании начались исследования вакцины от туберкулеза с выборкой в 1000 участников. Основная цель испытаний – выяснить, способна ли данная вакцина вырабатывать иммунитет против COVID-19. Исследования пройдут также в Австралии, Нидерландах, Испании и Бразилии.

Британские исследователи в Великобритании начали испытания вакцины от туберкулеза, известной также как БЦЖ или вакцина Кальмета — Герена, с целью изучения ее эффективности в борьбе с COVID-19. Около 1000 человек примут участие в исследовании, проводимом Университетом Эксетера.

Британское исследование организовано международным фондом BRACE, который проведет испытания вакцины также в Австралии, Нидерландах, Испании и Бразилии с выборкой в 10 000 добровольцев.

В качестве участников набирают в основном медиков и работников домов престарелых, поскольку они подвержены наибольшей угрозе заражения коронавирусом, поэтому исследователям на их примере будет проще узнать, эффективна ли вакцина. Ранее сотрудники домов престарелых игнорировались как группа с высоким риском заражения COVID-19.

Университет сообщил, что британское исследование будет проходить при поддержке Национального института исследований в области здравоохранения, финансируемого клиническим исследовательским центром, и Фонда Питера Сауэрби. Кроме того, Фонд Билла и Мелинды Гейтс согласился выделить для исследования более 10 миллионов долларов.

Вакцина была разработана еще в 1921 году и предназначена для выработки иммунитета от смертоносного заболевания туберкулезом, однако имеются сведения о том, что вакцина способна защищать и от других инфекций. К примеру, предыдущие клинические испытания показали, что вакцина БЦЖ способствовала снижению смертности среди новорожденных в Гвинее-Бисау на 38%; снижению случаев носовых, горловых и легочных инфекций в ЮАР на 73%. Более того, вакцина помогла остановить эпидемию желтой лихорадки в Нидерландах.

Вакцина БЦЖ повышает иммунитет, заставляя его реагировать на последующие инфекции с большей интенсивностью. Предполагается, что вакцина от туберкулеза усиливает реакцию иммунитета на другие инфекции и человеческий организм сможет выработать временную резистентность и к коронавирусу. Это поможет выиграть время для разработки эффективной и безопасной вакцины против COVID-19.

Было подчеркнуто, что вакцина БЦЖ не рассматривается в качестве долгосрочного решения проблемы. Повышенная устойчивость к COVID-19 от вакцины Кальмета — Герена ослабляется с течением времени, а это означает, что люди, которые были привиты от туберкулеза в детстве, не защищены. Исследователи добавили, что регулярная вакцинация от туберкулеза в Великобритании не проводится с 2005 года из-за низкого уровня заболеваемости этой инфекцией. Кроме того, вакцина не обеспечит выработку специальных антител и белых кровяных телец в организме, которые распознают коронавирус и борются с ним.

Интересно, что в России на месте нынешнего Центра Гамалеи, занимающегося разработкой вакцины от коронавируса под названием «Спутник V», раньше находился цех по производству вакцины от туберкулеза. Об этом сообщает «ФВ».

Владимир Заболотских

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