Китай закупит у COVAX вакцины от COVID-19 для 15 млн человек

МИД КНР сообщило о присоединении страны к программе COVAX, имеющей поддержку ВОЗ и предоставляющей равный доступ к вакцинам всем ее государствам-членам. Китай закупит у COVAX вакцины от COVID-19 для 1% своего населения, или 15 млн человек.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Китай присоединился к программе COVAX (The COVID-19 Vaccines Global Access), функционирующей при поддержке Всемирной организации здравоохранения, в рамках которой он закупит вакцины от COVID-19 для 1% своего населения, или 15 миллионов человек.

В соответствии с членством в COVAX Китай будет закупать вакцины через данную организацию. Количество вакцин, которое сможет купить та или иная страна, зависит от доли населения с высоким риском заболевания COVID-19.

Цель COVAX, к которой присоединилась уже 171 страна, – обеспечить вакцинами 20% наиболее уязвимых слоев населения всех стран-участниц. При этом расходы на исследования и распространение вакцин будут разделены между развитыми и развивающимися странами. Инициаторами программы стали Gavi, организация, предоставляющая доступ к вакцинам детям из беднейших стран мира, и Коалиция по обеспечению готовности к эпидемиям и разработке инноваций.

Поднебесная стала крупнейшей экономикой, присоединившейся к коалиции COVAX, направленной на противодействие так называемому «вакцинному национализму», т.е. ситуации, при которой крупные страны подписывают договоры с фармацевтическими компаниями о поставках вакцин для своего населения, перекрывая доступ к ним для других государств. США заявили, что не станут частью COVAX, назвав эту инициативу препятствующей борьбе с пандемией и находящейся под сильным влиянием ВОЗ и Китая.

В настоящее время в Китае четыре экспериментальных вакцины находятся на последней стадии испытаний. Также ведутся переговоры с ВОЗ об их использовании в других странах. Китайские органы здравоохранения сообщали, что разработка вакцины может завершиться к концу этого года.

Кампания по вакцинации уже стартовала среди профессий, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом. Десятки тысяч работников здравоохранения и авиационной промышленности, сотрудников государственных и частных компаний, работающих за рубежом, получили экспериментальные вакцины. Об этом писал «ФВ».

Владимир Заболотских

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