«  
  »

Один россиянин на лекарства с начала 2020 года в среднем потратил почти 4,7 тыс. рублей

Объем продаж лекарств в аптеках по итогам восьми месяцев 2020 года составил 688 млрд руб., это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В пересчете на 1 жителя страны в среднем расходы на препараты – 4 691 руб. с начала года.

По данным AlphaRM, больше всего на лекарства потратили жители Санкт-Петербурга – 9 110 руб. на человека. Наименьшие затраты зафиксированы в Чечне – 667 руб.

Москва «отстала» от Санкт-Петербурга более чем на 2,5 тыс. руб., в среднем расходы на одного жителя столицы составили 6 560 руб.

Регионы, оказавшиеся в аутсайдерах по расходам на лекарства на одного жителя, стали лидерами по динамике. Так, в Ингушетии сумма затрат на лекарства за восемь месяцев 2020 года выросла на 58% по сравнению с таким же периодом прошлого года, в Чечне – на 39%, в Тыве – на 31%.

В субъектах Федерации с высокими расходами на лекарства динамика также выше среднероссийского показателя, например, в Санкт-Петербурге рост лекарственных затрат с начала года по август по сравнению с январем – августом 2019 года составил 20%, в Новосибирской области  +13%, в Сахалинской области  +12%, в среднем по России  +8%.

alpharm_presentation_fr_ytd_8_2020_0011.jpg (316 KB)

Елена Калиновская
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

13 октября, 2020 | Просмотров: 116