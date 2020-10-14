Один россиянин на лекарства с начала 2020 года в среднем потратил почти 4,7 тыс. рублей

По данным AlphaRM, больше всего на лекарства потратили жители Санкт-Петербурга – 9 110 руб. на человека. Наименьшие затраты зафиксированы в Чечне – 667 руб.

Москва «отстала» от Санкт-Петербурга более чем на 2,5 тыс. руб., в среднем расходы на одного жителя столицы составили 6 560 руб.

Регионы, оказавшиеся в аутсайдерах по расходам на лекарства на одного жителя, стали лидерами по динамике. Так, в Ингушетии сумма затрат на лекарства за восемь месяцев 2020 года выросла на 58% по сравнению с таким же периодом прошлого года, в Чечне – на 39%, в Тыве – на 31%.

В субъектах Федерации с высокими расходами на лекарства динамика также выше среднероссийского показателя, например, в Санкт-Петербурге рост лекарственных затрат с начала года по август по сравнению с январем – августом 2019 года составил 20%, в Новосибирской области +13%, в Сахалинской области +12%, в среднем по России +8%.

Елена Калиновская

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