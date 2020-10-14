Представлены данные исследования III фазы препарата омекамтив мекарбил

Компании Amgen, Cytokinetics и Servier объявили о завершении исследования III фазы GALACTIC-HF. Эффективность препарата омекамтив мекарбил изучалась у пациентов с сердечной недостаточностью. В полном объеме результаты будут представлены на конгрессе Американской ассоциации кардиологов (AHA) в ноябре 2020 года.

В исследовании GALACTIC-HF эффективность препарата омекамтив мекарбил изучалась у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса левого желудочка (СНнФВ). В испытании приняли участие 8256 человек из 35 стран с II-IV классом сердечной недостаточности по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA), фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ) ≤ 35%, повышенным уровнем натрийуретических пептидов. Пациенты получали новый препарат омекамтив мекарбил в различных дозах или плацебо.

Согласно результатам GALACTIC-HF, экспериментальный препарат по сравнению с плацебо и стандартной терапией снижает частоту событий, связанных с прогрессированием сердечной недостаточности и смертью от сердечно-сосудистых причин. По протоколу исследования события включали госпитализацию и неотложную терапию сердечной недостаточности в стационаре.

По словам исследователей, при анализе GALACTIC-HF снижения смертности от сердечно-сосудистых причин не выявлено. Число больших сердечно-сосудистых событий было сопоставимо в обеих группах терапии. Дополнительные данные GALACTIC-HF будут представлены в ноябре на научной сессии Американской Ассоциации Кардиологов (AHA Scientific Sessions 2020).

Омекамтив мекарбил является активатором сердечного миозина. Это первый представитель нового класса препаратов, предназначенных для воздействия на сократительные механизмы сердца. Лекарство разрабатывается в качестве потенциального средства лечения сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса (СНнФВ) компаниями Amgen и Cytokinetics при финансовой и стратегической поддержке компании Servier.

«Результаты исследования GALACTIC-HF способствуют еще более глубокому пониманию терапии сердечной недостаточности – разрушительного заболевания, при котором половина всех пациентов умирает в течение пяти лет после первичной госпитализации, — заявил исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам компании Amgen Дэвид М. Риз. — В Amgen мы по-прежнему привержены разработке и производству инновационных лекарств, которые улучшают жизнь пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

«Исследование GALACTIC-HF дает представление об эффектах, связанных с влиянием лекарственного препарата омекамтив мекарбил на сократительную способность сердечной мышцы в терапии пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса, — подчеркнул д.м.н., исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам компании Cytokinetics Фади И. Малик. — Мы благодарны исследователям, персоналу производственной площадки, пациентам и лицам, осуществляющим уход за пациентами, которые приняли участие в исследовании, и мы с нетерпением ожидаем дальнейшего анализа данных и представления результатов этого исследования III фазы на научных сессиях Американской Ассоциации Кардиологов».

«Сердечная недостаточность — это тяжелейшее заболевание, ежедневно подвергающее опасности жизнь пациентов, — отметил Клод Бертран, доктор фармакологии, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам компании Servier. — Мы рады сотрудничать с Amgen и Cytokinetics в рамках одного из крупнейших исследований сердечной недостаточности, когда-либо проводившихся для изучения действия нового лекарственного препарата для пациентов с сердечной недостаточностью. Особенно важно теперь обратить наше внимание на полный анализ данных этого безусловно важного исследования с учетом всех клинических условий».

Источник: Servier

pharmvestnik