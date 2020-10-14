Главного фигуранта дела о черном рынке лекарств арестовали на два месяца

Суды Санкт-Петербурга рассматривают сегодня уголовные дела по факту хищения лекарств из больниц Санкт-Петербурга. Главного фигуранта по этому делу Сергея Войтовича заключили под стражу на 1 месяц 27 суток. Своей вины он не признал.

12 октября в семи городских судах Санкт-Петербурга проходит первое рассмотрение уголовных дел о хищении препаратов для лечения онкологии, выделенных под приоритетный национальный проект «Здравоохранение». Главного фигуранта по этому делу Сергея Войтовича заключили под стражу на срок 1 месяц 27 суток . Своей вины он не признал, передает корреспондент «ФВ» из зала суда.

Арестовали также на два месяца Марину Присяжнюк, процедурную медицинскую сестру ГБУЗ «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер».

Ранее Невский районный суд г. Санкт-Петербурга отправил до 7 декабря 2020 года под домашний арест Елену Сергейчик, подозреваемую в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ ( хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере, когда сумма кражи превышает 1 000 000 руб.). Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграмм-канале.

В ходатайстве следствия указано, что с 22.04.2019 по 07.10.2020 Сергейчик с другими лицами, в том числе сотрудниками различных медицинских учреждений, тайно похитили дорогостоящие препараты, применяемые для лечения онкологических больных, на сумму не менее 1,7 млн руб.

Подозреваемая работает процедурной медицинской сестрой химиотерапевтического кабинета СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер». Ее задержали 10 октября. На допросе Сергейчик признала обоснованность подозрения и против домашнего ареста не возражала.

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Оксаны Савельевой, подозреваемой в совершении аналогичного преступления. Ей запрещено до 7 декабря находиться в медицинских учреждениях, где выявлены случаи хищений, она не должна общаться со свидетелями по делу, не имеет права получать и отправлять корреспонденцию, в том числе при помощи электронных средств связи, а также не должна общаться по любым средствам связи, за исключением сообщений в правоохранительные органы и связи с защитником.

Савельева — процедурная медицинская сестра ГБУЗ «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер».

Такую же меру пресечения суд избрал для Светланы Афанасьевой, медицинской сестры ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» им. А.М. Гранова.

Этот же суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на такой же срок в отношении Марии Буткевич, инспектора отдела кадров ООО «УК «Стройкомплекс». Она контролировала СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» — контактировала с одним из медицинских работников учреждения, который занимался хищением препаратов, уточнил собеседник «ФВ» близкий к следствию.

Неработающего Михаила Шаршина, подозреваемого в совершении аналогичного преступления, суд также отправил под домашний арест на два месяца.

Фото: gov.spb.ru

Елена Сидорова

Илья Калашников

Валерия Плискина

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