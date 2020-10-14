Полицейские нашли золотые слитки у задержанных по делу о хищении лекарств

В рамках уголовного дела, возбужденного следователями ГУ МВД России по факту многомиллионного хищения лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге, сотрудники полиции провели более 35 обысков, в ходе которых изъяли около 30 млн руб., порядка ста золотых слитков, а также препараты общей стоимостью около 100 млн руб.

Сотрудники полиции экономической безопасности совместно с коллегами из ФСБ России провели 10 октября в Санкт-Петербурге более 35 обысков В рамках уголовного дела, возбужденного по факту многомиллионного хищения медицинских препаратов. Изъято около 30 млн. руб., порядка 100 золотых слитков, а также препараты общей стоимостью около 100 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также следователи обнаружили у фигурантов дела золотые монеты, рассказал «ФВ» источник, близкий к следствию. Кроме того, по словам собеседника, изъяты три машины — «как орудие совершения преступления».

Как писал «ФВ», следствие заподозрило больше 20 человек в преступной группе, контролирующей «серый» рынок лекарств на территории Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Казани и Уфы.

По версии следствия, медикаменты похищались из ведущих онкологических больниц Санкт-Петербурга, а затем перепродавались оптом и в розницу.

По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны 16 человек. 12 октября в семи городских судах Санкт-Петербурга состоится первое рассмотрение уголовных дел. Как стало известно «ФВ», 12 из задержанных дали признательные показания. Арест грозит шестерым подозреваемым, под домашний арест могут отправить четверых.

Предполагаемый организатор – Сергей Войтович, житель Петербурга. По версии следствия, он скупал дорогостоящие лекарства, похищенные из лечебных учреждений и повторно вводил их в оборот через аптеки и частные клиники, которые перепродавали их в региональные учреждения здравоохранения в рамках государственных закупок.

Елена Сидорова

Валерия Плискина

pharmvestnik