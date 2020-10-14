В системе маркировки лекарств зафиксировано рекордное количество передаваемых документов

Наполнение российского рынка маркированными лекарствами сопровождается заметным ростом числа документов, передаваемых участниками системы, сообщает Центр развития перспективных технологий. Это свидетельствует о росте количества маркированных препаратов, передаваемых от производителей дистрибуторам, а от дистрибуторов – аптекам и медучреждениям.

С 5 по 9 октября зафиксировано рекордное количество передаваемых в системе маркировки лекарств документов — более 1,225 млн. Для сравнения, в июле этот показатель находился на уровне 50—70 тысяч документов в сутки, таким образом, показатели выросли примерно в 20 раз. По сравнению с серединой сентября, когда показатель находился на уровне 700 тыс. документов в день, произошло почти двукратное увеличение.

Основной драйвер роста по количеству документов — товаропроводящая цепь, число активных участников которой растет вместе с ростом количества маркированного товара российского и зарубежного производства.

Количество участников ГИС МДЛП превысило 77 тысяч. Выбытие маркированных лекарств, по данным на 5 октября, фиксировали 39% аптечных организаций, 63% принимали их на баланс.

Источник: ЦРПТ

pharmvestnik