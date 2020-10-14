Эксперты сравнили универсальный маркетплейс и собственную интернет-площадку фармпроизводителя

Генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев, и директор по продукту PharmaSpace Оксана Щирба, поделились своими мыслями и выводами по вопросу перспектив развития В2В интернет маркетплейсов как в моно-, так и в мультиформатах, с учетом специфических условий эволюции российской фармацевтической отрасли.

«Новый тренд эры цифровизации — это B2B платформы, связывающие игроков на различных рынках: транспорт, логистика, агро и т.д. Фармацевтический рынок в последние два года также стал активно осваивать это направление. Многие фармпроизводители начинают задавать себе вопрос: пользоваться ли независимыми универсальными B2B платформами или создавать собственную моноплощадку в интернете «с нуля». Роль «монополиста» на собственной интернет-площадке, продвигающей только собственную продукцию напрямую в интересующиеся аптечные сети, кажется очень привлекательной.

Некоторые коллеги посматривают на В2C сегмент, где уже можно проводить анализ существующего локального опыта и делать некоторые выводы. Все понимают, что B2B площадки только появляются и этот постоянный и потенциально интересный процесс еще только движется к мейнстриму, поэтому реальным опытом хотя бы полуторагодовой протяженности обладают единицы.

Какие же выводы можно попробовать сформулировать для «старых» цифровых B2C площадок:

Потребители во всем мире более 50% онлайн-покупок совершают на маркетплейсах из-за удобства транзакций, экономии времени и большого ассортимента. По прогнозам одного из ведущих международных аналитических агентств ForresterResearch, к 2022 году их количество увеличится до 67%. Поэтому маркетплейсы — это канал, который в общих случаях можно игнорировать только в ущерб своим продажам. Собственные площадки брендов работают только с самыми лояльными покупателями — приверженцами брендов. Рядовой покупатель ищет скорости, удобства и альтернатив выбора, которые дают мульти-маркетплейсы. Собственная моноплощадка дает определенные возможности для удержания знания своего бренда среди лояльных покупателей, формирования своей пользовательской базы, более глубокой аналитики.

Попробуем более детально сравнить эти два подхода для B2B сегмента.

Общий маркетплейс Собственная площадка Больший трафик Большее количество транзакций Меньший трафик — только лояльные бренду пользователи Меньшее количество транзакций Минимум инвестиций в разработку и развитие для фармпроизводителя, т.к. инвестиции уже проведены и затраты распределены между множеством «инвесторов» Большие инвестиции в разработку, развитие и продвижение для производителя. IT проекты — это дорого. IT-специалисты хорошего уровня — еще дороже. Больший функционал площадки, который имеет смысл постоянно развивать под запросы разных клиентов с доступом к новым сервисам для всех партнеров Невозможно развить такой же функционал как у сторонней площадки — нет синергии за счет вклада других игроков Конкуренция с другими портфелями ЛП на площадке Нет конкуренции с другими ЛП и ТМ на своей площадке Более стабильное качество сервиса и более широкий доступ к новым потенциальным покупателям Больше гибкости в коммуникациях со своей клиентской базой Большая выборка для экспериментов и аналитики — большее понимание игроков, которые пока не входят в базу «плотных взаимоотношений» Большая гибкость в экспериментах и аналитике, но малая выборка, ограниченная и так уже лояльными покупателями

В случае с фармацевтической эволюцией цифровых отношений, стоит учесть, что все игроки рынка ищут пути ускорения бизнес-процессов и снижения затрат, связанных с ними. В отличие от В2С рынка, здесь доминирует рациональное принятие решений с некоторым снижением такого эмоционально заряженного понятия, как лояльность к бренду производителя. Поэтому, одно из больших отличий от В2С модели поведения — не стоит ожидать, что аптечные сети (оперируя 4-6-тысячным ассортиментом на своих полках) будут методично прочесывать сотни моно В2В сайтов, какими бы полуавтоматическим функциями те не обладали.

Скорее всего, российские фармацевтические B2B площадки будут развиваться в двух основых направлениях:

Подход 1 — «магазин в магазине» или бренд-зона на открытой B2B интернет-площадке. Такое размещение позволяет управлять своим продуктом и корпоративным брендом на собственной «странице» в толстом «универсальном справочнике» (как это было в VIDAL или РЛС), размещать индивидуальные офферы, анонсы, банеры и проводить таргетированные рассылки, пользуясь при этом универсальным функционалом открытого маркетплейса. Такой подход можно оценить как наиболее эффективный (cost effective) и быстро эволюционирующий под изменяющиеся запросы внешних партнеров (аптечных сетей) и внутренних бизнес-потребностей самого бизнеса (фармпроизводителя). Подход 2 — использование своего монобрендированного сайта на своем домене, но базирование трейд-операций на информационно-логистической структуре открытого универсального маркетплейса. По аналогии со стратегией пуш-энд-пул, сформированной у нас за последние двадцать лет, когда развитие бренда препаратов или производителя находится в руках этого производителя, а логистические операции отданы на откуп дистрибуторам или, в лучшем случае, логистическим операторам и аптечным сетям.

В качестве вывода можно отметить, что в идеальном мире с неисчерпаемым ресурсом стоит использовать максимальное количество каналов продаж. Однако наши ресурсы, как всегда, ограничены и поэтому приходится исходить из текущих приоритетных задач и возможностей.

Порог входа на универсальный маркетплейс всегда в разы ниже, чем создание, развитие и продвижение своего моноресурса.

Основные задачи эффективной B2B интернет-площадки:

работа над удобными партнерам инструментами, стабильным и мультиплицируемым качеством этих инструментов;

получение максимального охвата потенциальных бизнес-партнеров с обеих сторон, включая постоянно колеблющуюся массу «еще не охваченных», «уже не лояльных», «совсем не знакомых», но потенциальных партнеров и клиентов.

Эти задачи требуют большого и постоянного ресурса, который в условиях стремительно развивающейся модели распределенных затрат (shared costs) и использования инструментов по запросу (tools-sharing), стало возможным использовать очень эффективно, то есть с наименьшими затратами и компромиссами, получать наибольший бизнес результат.

Универсальный, открытый, прозрачный и эффективный для всех маркетплейс готов это делать, так как его баланс затрат и выгод, на большом масштабе, будет положительным. В случае же отдельной моно-площадки, достижение нужных объемов и оборота видится гораздо более трудной задачей. Вероятно поэтому фармкомпании с построенным сильным брендом в России выбирают комбинацию В2В маркетплейс + своя интернет-площадка. Компании с еще только растущим брендом используют универсальный В2В маркетплейс как эффективную стартовую площадку выхода в открытый космос коммерческого сектора нашего фармацевтического рынка.

Источник: ГК «Сантэнс»

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