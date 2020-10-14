UPD: Полиция задержала 16 человек по подозрению в продаже ворованных лекарств

Полиция Санкт-Петербурга и сотрудники ФСБ провели 10 октября 35 обысков по делу о хищении препаратов для лечения онкологии, выделенных под приоритетный национальный проект «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Стоимость похищенных за пять лет препаратов превышает 100 миллионов рублей, отметили в прокуратуре Санкт-Петербурга. «ФВ» выяснил подробности.

Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился «ФВ», следствие заподозрило больше 20 человек в участии в преступной группе, контролирующей «серый» рынок лекарств на территории Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Казани и Уфы. Задержано 16 человек (на 20:00 10 октября их было 14, позже количество увеличилось, уточнил собеседник «ФВ»). Обыски продолжались и в 0:30 11 октября, сообщил «ФВ» собеседник, близкий к следствию.

Предполагаемый организатор – Сергей Войтович, житель Петербурга. По версии следствия, он скупал дорогостоящие лекарства, похищенные из лечебных учреждений и повторно вводил их в оборот через аптеки и частные клиники, которые перепродавали их в региональные учреждения здравоохранения в рамках государственных закупок.

Войтович 1969 года рождения, ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации водных судов и за незаконную торговлю запрещенными предметами, рассказал «ФВ» собеседник, у которого есть доступ к внутренней базе МВД.

Что украли и где?

Речь идет о похищении препаратов «Авегра», «Китруда», «Вектибикс», «Кадсила», «Тецентрик», «Герцептин», «Гертикад», «Халавен», «Йонделис», «Таксотер», «Абраксан», «Цирамза».

Обыски проходили в Санкт-Петербургском ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, ГБУЗ «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер» и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

Как была организована преступная схема?

Следствие предполагает, что сообщниками Войтовича были сотрудники шести онкобольниц регионального и федерального значения по профилю онкологии на территории Санкт-Петербурга, которые имели доступ к дорогостоящим препаратам. Они получали препараты в аптеках или на складах больниц, затем оформляли документы о введении препаратов пациентам, которым назначено лечение. При этом препарат вводился частично или не вводился совсем. Затем лекарства перепродавали Войтовичу. «Стоимость похищаемых за один раз препаратов исчислялась сотнями тысяч рублей», – говорится в сообщении Росздравнадзора, сотрудники которого также принимали участие в обысках. В результате оперативных действий Войтович был задержан.

Похожая схема вывода лекарств на черный рынок действует и в других регионах, рассказал «ФВ» собеседник, знакомый с ходом расследования уголовного дела. По его словам, члены преступной группы скупали препараты у ряда лиц как минимум десяти субъектов России, после чего перепродавали их в Москву по цене в несколько раз ниже рыночной.

Расследованием уголовного дела по статье «кража в особо крупном размере» (часть 4 статьи 158 УК) занимаются сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Санкт-Петербургу и оперативники Службы экономической безопасности ФСБ.

Не первое дело

Несколько лет назад ГУ МВД России по Санкт- Петербургу расследовало два дела о черном рынке лекарств. Объектом мошеннических действий был препарат «Ритуксимаб». Тогда подозреваемыми в участии в преступной схеме попали более 40 врачей онкологических диспансеров Санкт-Петербурга. Также известно, что препараты продавались через фирмы-однодневки компаниям с лицензией, а те, демпингуя, поставляли «Ритуксимаб» в региональные медицинские учреждения.

Валерия Плискина

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