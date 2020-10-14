В ОЭЗ «Санкт-Петербург» начался выпуск тест-систем на наличие антител к SARS-CoV-2

В сентябре компания «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (является резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург» с 2009 года) первой получила бессрочное регистрационное удостоверение на новый продукт — набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке (плазме) крови человека «IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)». Разработка продукта велась с весны 2020 года на предприятии компании в ОЭЗ.

Мощность производства составляет 500 тыс. тестов в месяц. Выпуск тест-систем налажен на собственном предприятии компании по разработке и выпуску средств клинической диагностики на площадке «Новоорловская». Продукция идет на покрытие потребностей лечебных учреждений России. Набор реагентов предназначен для качественного определения наличия иммуноглобулинов в условиях клинической лабораторной диагностики, клинической медицины, медицинской биохимии и научно-исследовательской практики.

К преимуществам системы относятся: срок проведения анализа, равный 1 часу; возможность использования разных типов биоматериалов (сыворотка крови, плазма крови человека), а также чувствительность ИФА IMAXYZ — 98,8% определения антител класса G к SARS-COV-2.

Генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева:

«Тест-системы на определение вируса либо наличие антител — это продукт, который обладает существенным спросом со стороны населения, работодателей, медицинских учреждений страны. На территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» о готовности приступить к производству тест-систем заявило несколько резидентов. И чем больше будет совокупный выпуск данной продукции, тем ниже и конкурентоспособнее будет цена на единицу товара. Потребитель должен иметь возможность зайти в аптеку и по приемлемой цене приобрести тест либо пройти этот тест в лаборатории также по приемлемой стоимости услуги».

gmpnews