ОАЭ одобрили проведение третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ проведение в стране фазы III клинических исследований вакцины «Спутник V».

Проведение клинических исследований вакцины «Спутник V» в ОАЭ, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, происходит при поддержке PureHealth, ведущего поставщика лабораторных услуг в ОАЭ. Клинические исследования будут проходить под надзором Департамента здравоохранения Абу-Даби и Министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ, а обработку медицинских протоколов будет осуществлять государственная компания Абу-Даби по управлению госпиталями Abu Dhabi Health Services Company (SEHA).

Клинические исследования вакцины «Спутник V» в ОАЭ являются частью III фазы клинических исследований наряду с аналогичными клиническими исследованиями в России и Республике Беларусь.

В рамках клинических исследований в ОАЭ, проводимых в соответствии с самыми высокими международными стандартами, добровольцы будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции вакцины «Спутник V».

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил: «ОАЭ продемонстрировали один из самых передовых в мире подходов к борьбе с пандемией коронавируса. Мы рады получить одобрение на начало испытаний, и с нетерпением ждем возможности объявить в будущем о процессе регистрации волонтеров. В рамках III фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» мы планируем в ближайшие месяцы исследования в нескольких других странах, и мы рады, что ОАЭ станут первой страной на Ближнем Востоке, в которой пройдут клинические исследования вакцины «Спутник V».

Абдулрахман бен Мухаммед Аль Овейс, Министр здравоохранения и профилактики ОАЭ, заявил: «ОАЭ — прекрасное место для проведения исследований вакцины против COVID-19, такой как «Спутник V», благодаря разнообразию среди населения. В ОАЭ проживают и работают люди из более чем 200 стран в широком диапазоне социально-экономических демографических и возрастных групп. В ОАЭ также есть медицинская инфраструктура мирового класса, включая передовые цифровые технологии, которые можно использовать для проведения клинических исследований. ОАЭ привержены глобальной борьбе с COVID-19, и мы рады сыграть свою роль в обеспечении перспективных решений и прогресса».

Результаты клинических исследований вакцины «Спутник V» в ОАЭ будут впоследствии объединены с результатами пострегистрационных исследований в России, которые в настоящее время продолжаются в Москве с участием 40 000 добровольцев. Промежуточные результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в ноябре 2020 года.

gmpnews