ЦРПТ усиливает работу ситуационного центра

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-2019, и с учетом критичности вопроса, ЦРПТ увеличит численность инженеров в ситуационном центре, специалисты которого контролируют все инциденты в государственной информационной системе маркировки, в том числе системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

Необходимость усиления работы ситуационного центра возникла в связи с ростом количества маркируемой продукции, поступающей в оборот. В связи с этим оператор принял решение о сохранении работы инженерного персонала в офисном режиме и о дополнительной мобилизации дежурных в ситуационный центр.

Ситуационный центр осуществляет информационно-аналитическую поддержку процессов и мониторинг функционирования системой, а также ликвидацией возникающих инцидентов и их разбором.

gmpnews