BASF закрыл завод по производству имидазола в Германии вследствие выброса сырья в реку

Немецкая химическая компания BASF сделала заявление о закрытии с 9 октября своего завода по производству имидазола (imidazole) в городе Людвигсхафен (расположен на реке Рейн) после того, как обнаружила, что он сбрасывает небольшое количество сырья, предназначенного для фармацевтических и косметических производств, в реку Рейн.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании, имидазол может быть вреден для рыб, а у людей может вызвать ожоги кожи, повреждение глаз и другие проблемы, если попадает внутрь организма.

В компании добавили, что размер выброса оценивается в 300 кг вещества.

Соответствующие органы власти были уведомлены, сказали в BASF.

В медицине имидазолы — это группа препаратов противомикробного действия, которая представлена лекарственными средствами для местного применения и кетоконазолом, используемый внутрь и местно.

Производные имидазола: миконазол, кетоконазол, изоконазол, клотримазол, эконазол, бифоназол, оксиконазол, бутоконазол.

gmpnews