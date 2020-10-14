США и AstraZeneca объявили о заключении сделки по разработке препарата от COVID-19

Правительство США выделило компании AstraZeneca $486 млн на разработку и обеспечение поставок до 100 000 доз препарата для лечения пациентов с COVID-19. Речь идёт о коктейле из двух моноклональных антител (mAbs). Экспериментальный препарат получил название AZD7442.

AstraZeneca планирует начать поставки с конца 2020 года, а в случае заключения дополнительного соглашения, правительство США может приобрести до одного млн доз препарата в 2021 году.

По информации компании, в ближайшие недели должна начаться 3-я фаза клинических испытаний AZD7442, с участием более 6000 человек. Комбинация антител была разработана с использованием запатентованной технологии продления периода полураспада компании AstraZeneca для увеличения продолжительности действия терапии, возможно в течение 6–12 месяцев, после однократного приема. Помимо этого, данная комбинация антител должна снизить вероятность сопротивляемости вируса SARS-CoV-2.

Соглашение, заключенное в рамках программы Operation Warp Speed, предусматривает разработку коктейля из антител, который может помочь, в первую очередь, людям находящихся в группах повышенного риска, например, тем кто старше 80 лет.

AstraZeneca планирует оценить безопасность и эффективность AZD7442 с участием 5000 человек для предотвращения инфекции на срок до 12 месяцев. А во втором испытании будет оцениваться постконтактная профилактика и превентивное лечение примерно у 1100 участников. Также запланировано дополнительное испытание с участием 4000 пациентов с COVID-19.

Напомним, что в июле текущего года компания Regeneron также подписала сделку в рамках программы Operation Warp Speed на $450 млн по поставке подобного препарата, состоящего из антител, REGN-COV2 для лечения около 300 000 человек.

gmpnews