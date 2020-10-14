«Сотекс» снова вошел в топ-10 по доле диджитал-коммуникаций с врачами

По данным синдикативного исследования Promo «Мониторинг промоционной активности фармкомпаний» компании IPSOS в России1, количество личных встреч медицинских представителей с врачами во время карантинных ограничений сократилось почти в два раза.

В условиях пандемии политика продвижения лекарств сместилась из очного, привычного офлайн-формата в сторону цифровых коммуникаций и повышения диджитал-активности, причем как в амбулаторном сегменте, так и среди врачей стационаров.

Результаты исследования, анализирующего промоционную активность фармкомпаний в стационарном звене1, показали, что суммарный объем «корпоративных» диджитал-коммуникаций в период ограничений, связанных с пандемией, – e-mail-рассылок, онлайн-конференций, вебинаров – в целом существенно увеличился по сравнению с докризисным. Но только одна российская компания смогла войти в топ-10 по доле диджитал в структуре маркетинговой активности среди врачей2. Это компания «Сотекс», которая наряду с крупными мировыми фармпроизводителями заняла ведущие позиции в сфере диджитал-коммуникаций.

Кроме того, российский производитель продемонстрировал самый мощный среди лидеров, почти десятикратный рост, увеличив показатели с 0,3% до 2,9%. «Успех «Сотекс» подтверждает, что нынешний кризис не стоит воспринимать как закрытую дверь для фармбизнеса: напротив, он может стать окном новых возможностей для дальнейшего роста и процветания», – отмечают в компании.

1. PROMO «Мониторинг промоционной активности». Структура мультиканального продвижения в стационарном звене. IPSOS, 2020.

2. По итогам второго квартала 2020 года.

Источник: Сотекс

pharmvestnik