«ЗдравСити» может расширить ассортимент до 100 тыс. позиций в 2021 году

До конца 2021 года онлайн-сервис заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити» (проект ЦВ «Протек») планирует увеличить ассортимент до 100 тыс. позиций. Об этом сообщил руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов, выступая на IX отраслевой конференции «IT в ритейле 2020: Новый взгляд на технологии после пандемии» в Москве 30 сентября.

«До конца 2020 года мы планируем расширение в 2,5 раза в сравнении с 2019 годом – до 50 тыс. ассортиментных позиций. В 2021 году хотим выйти на 100 тыс. наименований, – рассказал Даурен Абеуов. – Расширение ассортимента нацелено на сегмент товаров для красоты и здоровья, в котором есть неудовлетворенный спрос со стороны конечного потребителя».

Стремительный рост обусловлен переходом «ЗдравСити» с июня 2020 г. на модель маркетплейса. В ассортименте сервиса уже появилось более 15 тыс. новых товаров, в том числе парфюмерия брендов Cacharel, Issey Miyake, Dolce&Gabanna, Hugo Boss и др., а также декоративная и уходовая косметика от Max Factor, Revlon, Rimmel, Schwarzkopf Professional, Speick, L’Oreal Professionnel, Biokosma, Dr. Scheller.

Логистическая инфраструктура ЦВ «Протек» позволяет «ЗдравСити» консолидировать в одном розничном заказе товары от разных поставщиков, которые поступают непосредственно со склада партнера, и доставлять сборный заказ до аптеки одной отправкой.

«ЗдравСити» – онлайн-сервис ЦВ «Протек» для заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья. В ассортименте более 20 тыс. товаров от ЦВ «Протек», сервисом пользуются около 7,5 млн человек каждый месяц. К ресурсу подключено более 15 тыс. аптек-партнеров, которые охватывают 78 регионов России. Партнеры «ЗдравСити» – «Яндекс.Здоровье» и «Яндекс Маркет», MailRu Group, «Сбербанк» и марктеплейс «Беру!», сервисы «ВсеАптеки» и «Ютека».

Источник: ЦВ «Протек»

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