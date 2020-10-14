J&J приостанавливает испытание своей вакцины против COVID-19 из-за болезни тестируемого

Фармацевтическая компания Johnson & Johnson приостанавливает испытания вакцины от COVID-19, получившие название ENSEMBLE, из-за неожиданного заболевания у одного из испытуемых. Вакцина разработана подразделением компании Janssen Pharmaceutica и находилась в третьей фазе тестирования. В J&J заявляют, что такие ситуации нередко случаются во время клинических испытаний, и обещают изучить все обстоятельства произошедшего.

«Мы временно приостановили дальнейшее введение доз во всех наших клинических испытаниях вакцины – кандидата против COVID-19, включая испытание 3-й фазы ENSEMBLE, из-за необъяснимого заболевания у участника исследования. В соответствии с нашими инструкциями болезнь участника будет рассмотрена и анализирована Независимой комиссией по мониторингу безопасности данных ENSEMBLE, а также нашими собственными клиническими врачами и специалистами по безопасности», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Johnson & Johnson.

Согласно правилам компании, в случае появления серьезной нежелательной реакции (СНЯ) на вакцины или лекарственные средства все исследования должны быть остановлены для тщательного изучения всей медицинской информации по этому случаю. В компании отмечают, что изучат все данные о произошедшем случае, прежде чем давать дальнейшие комментарии.

J&J анонсировала третью фазу испытаний своей вакцины в сентябре 2020 года. В ней должны были принять участие до 60 тыс. человек в возрасте от 18 лет, со значительной долей тестируемых старше 60 лет. Исследование планировалось развернуть в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексике, Перу, ЮАР и США.

Ранее появилась информация, что J&J выплатит свыше 100 млн долл. по делам о тальке, вызывающем рак.

Николай Соколов

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