Производитель опиоидов Mallinckrodt просит предоставить защиту от банкротства

Mallinckrodt, крупнейший производитель опиоидов, запросил защиту от банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Компания обязалась поэтапно выплатить миллиардные долги, приписанные ей вследствие обвинений в причастности Mallinckrodt к опиоидному кризису в США.

Ирландская фармацевтическая компания Mallinckrodt, крупнейший производитель опиоидов, просит предоставить ей защиту от банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве на фоне возросшего опиоидного кризиса в США и многочисленных судебных исков.

Компания уже начала проведение реструктуризации имеющегося долга в размере нескольких миллиардов долларов, невыплата которого «может повлечь правовую ответственность».

Производитель лекарственных средств подтвердил, что согласен поэтапно выплатить 1,6 млрд долл. в течение нескольких лет для урегулирования сотен судебных исков, поданных государственными органами власти в отношении Mallinckrodt, обвиняемой в увеличении количества населения, погибшего в результате передозировки опиоидными препаратами, и причастности к опиоидному кризису в стране.

Mallinckrodt добавила, что около 450 млн долл. будет выплачено, как только компания сможет выйти из банкротства, после чего в течение двух лет производитель опиоидов обязуется выплатить 400 млн долл., а затем через семь лет еще 150 млн долл.

Кроме того, ирландская фармкомпания выплатит 260 млн долл. в течение семи лет для погашения долга, приписанного ей в связи с предоставлением скидок на свой опиоидный препарат для лечения рассеянного склероза Acthar Gel пациентам, состоящим в федеральной программе по оказанию медицинских услуг малообеспеченным слоям населения. Иск был возбужден Министерством юстиции США, обвинившим компанию в организации финансовых схем с целью наживы на американских налогоплательщиках.

В феврале Mallinckrodt планировала подать заявление о банкротстве своего бизнеса для погашения долга в 1,6 млрд долл. по делу о роли компании в опиоидном кризисе. В марте этого года компании пришлось заключить соглашение по данному иску с генеральными прокурорами 47 штатов и территорий США, согласно которому истцы будут получать выплаты в течение восьми лет для покрытия расходов на лечение зависимости от опиоидов среди населения.

Компания намерена сократить свой долг примерно на 1,3 млрд долл. и продолжать свою деятельность за счет имеющейся наличности и денежных средств, полученных от продаж.

Стоимость акций Mallinckrodt упала ниже отметки в один доллар. Пять лет назад цена одной акции компании составляла более 100 долл.

Ирландская фармацевтическая компания повторяет судьбу американской компании Purdue Pharma, производителя опиоидных обезболивающих «Оксиконтин», которая была оштрафована на 9 млрд долл. Ранее «ФВ» писал, что в причастности к опиодному кризису обвинялись Johnson & Johnson и Teva Pharmaceutical Industries, которые предложили сумму в 48 млрд долл., чтобы урегулировать дело в досудебном порядке, однако суд отказал компаниям.

В США кризис опиоидов снова начал набирать обороты в последние годы. Проблема известна с 1990-х годов, когда врачи широко стали прописывать лечение обезболивающих с опиоидами пациентам, жаловавшимся на хронические боли. В 2017 году Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию чрезвычайной в связи с высоким числом смертей от передозировок.

Владимир Заболотских

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