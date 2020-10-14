Ростовский Росздравнадзор заблокировал торговавший онкопрепаратами сайт

Сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области обнаружили сайт, который торговал дорогостоящими лекарствами неизвестного происхождения для лечения онкозаболеваний, ВИЧ и гепатитов. Стоимость упаковки некоторых медикаментов превышала 50 тыс. рублей.

Ростовский Росздравнадзор заблокировал сайт, который продавал препараты, не имея ни фармлицензии, ни разрешения на дистанционную торговлю, ни, судя по всему, регистрации юрлица. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По состоянию на 13 октября ведомство выявило и приняло решение о блокировке по 13 сайтам. В основном они незаконно торговали лекарствами, популярными среди аптечных наркоманов.

Так, в начале октября «ФВ» писал о том, что пять сайтов, торговавших лекарствами, которые популярны среди аптечных наркоманов, были заблокированы в течение двух дней по решению территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области.

Екатерина Погонцева

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