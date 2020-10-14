Президент подписал указ о создании национальной системы защиты от новых инфекций

Президент России Владимир Путин подписал 12 октября указ о создании Межведомственной комиссии при Совете безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Возглавит ее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

Комиссия будет оценивать угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, организовывать проведение научных исследований с целью выработки решений для профилактики, диагностики и лечения таких заболеваний и создания новых противовирусных и противомикробных лекарств и средств диагностики. В состав комиссии войдут представители федеральных и региональных органов власти и других государственных органов и организаций.

Елена Сидорова

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