Онлайн-продажи аптек превысили 60 млрд рублей в первой половине 2020 года

Общий объем онлайн-продаж или бронирования продукции аптечного ассортимента в России по итогам первых двух кварталов 2020 года оценивается в 63,8 млрд руб. Более 73% от этой суммы приходится на игроков, входящих в ТОР15 на розничном фармрынке.
По данным компании RNC Pharma, объем онлайн-продаж аптечного ассортимента первых 15 компаний в I–II кварталах составил 46,75 млрд руб. Аналитики включили в рейтинг только организации, у которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция и которые могут рассматриваться именно в качестве представителей фармацевтической розницы.
В рейтинг не включены www.ozon.ru и www.zdravcity.ru. «Сервисы объективно могут претендовать на позиции в ТОР15, но представители организаций отказались предоставлять данные, необходимые для участия в рейтинге», – говорится в сообщении RNC Pharma.
За пределами топа оказалось порядка полутора сотен компаний различного масштаба, представленных сайтами относительно небольших аптечных сетей и даже единичных аптек, для многих из них оборот, который формирует онлайн, сопоставим с выручкой офлайн-канала.
Абсолютным лидером сегмента выступает «Аптека.ру», оборот компании за указанный период приблизился к 25 млрд руб. Вторую строчку с заметным отрывом занимает «Еаптека» – 3,37 млрд руб. по итогам первых двух кварталов 2020 года. Замыкает тройку лидеров сегмента электронной коммерции федеральная сеть «Аптека-Таймер» – организация входит в число крупнейших российских офлайн-сетей, но в рамках онлайн-канала компания значительно обгоняет своих коллег с заметно большими показателями выручки и количества точек.
Эксперты RNC Pharma отмечают, что у отдельных организаций параллельно работает сразу несколько интернет-площадок, в рамках рейтинга учитывались объемы, которые обеспечивают все имеющиеся у компании онлайн-ресурсы. Так, например, результат компании ГК «Эркафарм» – четвертая строчка из числа лидеров e-com российского фармритейла, объединяет оборот, который обеспечивается сразу тремя сайтами: www.stoletov.ru, www.samson-pharma.ru и www.6030000.ru. Аналогичным образом учитывались показатели компаний «НеоФарм», «Ригла», «Аптечная сеть 36,6». Абсолютным же лидером по количеству интернет-площадок из числа топовых игроков выступает сеть «Имплозия» – компания объединяет более 50 интернет-сайтов. Впрочем, даже несмотря на это, компания пока не может претендовать на позиции в десятке лидеров e-com сегмента российской фармрозницы.
ТОР-15 представителей e-com на российском розничном фармацевтическом рынке по итогам I–II кв. 2020 года1
|№
|Аптечная сеть
|Площадки
|Объем валовых e-com продаж, млрд руб.2
|Средний чек e-com, тыс. руб.
|1
|Аптека.ру
|apteka.ru
|24,91
|1,58
|2
|Еаптека
|eapteka.ru
|3,37
|2,02
|3
|Аптека-Таймер
|apteka-ot-sklada.ru
|3,34
|0,81
|4
|ГК Эркафарм
|stoletov.ru, samson-pharma.ru, 6030000.ru
|2,91
|3,83
|5
|НеоФарм
|neopharm.ru, stolichki.ru
|2,46
|1,40
|6
|Монастырев.рф
|Монастырев.рф
|2,12
|1,59
|7
|АСНА
|asna.ru
|2,03
|1,73
|8
|Ригла
|rigla.ru, aptekazhivika.ru, budzdorov.ru
|1,92
|1,15
|9
|Аптечная сеть 36,6
|366.ru, gorzdrav.org
|1,70
|1,72
|10
|Фармленд
|farmlend.ru
|1,04
|1,05
|11
|Здоров.ру3
|zdorov.ru
|0,28
|1,65
|12
|Планета Здоровья3
|planetazdorovo.ru
|0,27
|0,95
|13
|Имплозия3
|apteka№plus.ru4
|0,22
|0,71
|14
|Апрель3
|apteka-april.ru
|0,09
|0,72
|15
|ОАС Челябинск
|apteka74.ru
|0,09
|0,43
|1 – на позиции в ТОР15 также могут претендовать компании ozon.ru и zdravcity.ru, они не включены в рейтинг, т.к. представители организаций отказались предоставить информацию, необходимую для расчетов.
|2 – учитывалось бронирование лекарственного и нелекарственного ассортимента через сайты сетей на доставку или самовывоз в аптеках сети, суммы не учитывают объемы, полученные через сайты-агрегаторы: apteka.ru, zdravcity.ru, asna.ru и др.
|3 – экспертная оценка на основании статистики посещаемости сайтов площадок и средней конверсии трафика.
|4 – в расчете учитывались все региональные сайты сети «Имплозия», всего более 50 площадок (№ в название площадки заменяет цифру соответствующего региона, например: apteka48plus.ru).
Елена Калиновская
pharmvestnik