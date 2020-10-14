Онлайн-продажи аптек превысили 60 млрд рублей в первой половине 2020 года

Общий объем онлайн-продаж или бронирования продукции аптечного ассортимента в России по итогам первых двух кварталов 2020 года оценивается в 63,8 млрд руб. Более 73% от этой суммы приходится на игроков, входящих в ТОР15 на розничном фармрынке.

По данным компании RNC Pharma, объем онлайн-продаж аптечного ассортимента первых 15 компаний в I–II кварталах составил 46,75 млрд руб. Аналитики включили в рейтинг только организации, у которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция и которые могут рассматриваться именно в качестве представителей фармацевтической розницы.

В рейтинг не включены www.ozon.ru и www.zdravcity.ru. «Сервисы объективно могут претендовать на позиции в ТОР15, но представители организаций отказались предоставлять данные, необходимые для участия в рейтинге», – говорится в сообщении RNC Pharma.

За пределами топа оказалось порядка полутора сотен компаний различного масштаба, представленных сайтами относительно небольших аптечных сетей и даже единичных аптек, для многих из них оборот, который формирует онлайн, сопоставим с выручкой офлайн-канала.

Абсолютным лидером сегмента выступает «Аптека.ру», оборот компании за указанный период приблизился к 25 млрд руб. Вторую строчку с заметным отрывом занимает «Еаптека» – 3,37 млрд руб. по итогам первых двух кварталов 2020 года. Замыкает тройку лидеров сегмента электронной коммерции федеральная сеть «Аптека-Таймер» – организация входит в число крупнейших российских офлайн-сетей, но в рамках онлайн-канала компания значительно обгоняет своих коллег с заметно большими показателями выручки и количества точек.

Эксперты RNC Pharma отмечают, что у отдельных организаций параллельно работает сразу несколько интернет-площадок, в рамках рейтинга учитывались объемы, которые обеспечивают все имеющиеся у компании онлайн-ресурсы. Так, например, результат компании ГК «Эркафарм» – четвертая строчка из числа лидеров e-com российского фармритейла, объединяет оборот, который обеспечивается сразу тремя сайтами: www.stoletov.ru , www.samson-pharma.ru и www.6030000.ru. Аналогичным образом учитывались показатели компаний «НеоФарм», «Ригла», «Аптечная сеть 36,6». Абсолютным же лидером по количеству интернет-площадок из числа топовых игроков выступает сеть «Имплозия» – компания объединяет более 50 интернет-сайтов. Впрочем, даже несмотря на это, компания пока не может претендовать на позиции в десятке лидеров e-com сегмента российской фармрозницы.

ТОР-15 представителей e-com на российском розничном фармацевтическом рынке по итогам I–II кв. 2020 года1

№ Аптечная сеть Площадки Объем валовых e-com продаж, млрд руб.2 Средний чек e-com, тыс. руб. 1 Аптека.ру apteka.ru 24,91 1,58 2 Еаптека eapteka.ru 3,37 2,02 3 Аптека-Таймер apteka-ot-sklada.ru 3,34 0,81 4 ГК Эркафарм stoletov.ru, samson-pharma.ru, 6030000.ru 2,91 3,83 5 НеоФарм neopharm.ru, stolichki.ru 2,46 1,40 6 Монастырев.рф Монастырев.рф 2,12 1,59 7 АСНА asna.ru 2,03 1,73 8 Ригла rigla.ru, aptekazhivika.ru, budzdorov.ru 1,92 1,15 9 Аптечная сеть 36,6 366.ru, gorzdrav.org 1,70 1,72 10 Фармленд farmlend.ru 1,04 1,05 11 Здоров.ру3 zdorov.ru 0,28 1,65 12 Планета Здоровья3 planetazdorovo.ru 0,27 0,95 13 Имплозия3 apteka№plus.ru 4 0,22 0,71 14 Апрель3 apteka-april.ru 0,09 0,72 15 ОАС Челябинск apteka74.ru 0,09 0,43 1 – на позиции в ТОР15 также могут претендовать компании ozon.ru и zdravcity.ru , они не включены в рейтинг, т.к. представители организаций отказались предоставить информацию, необходимую для расчетов. 2 – учитывалось бронирование лекарственного и нелекарственного ассортимента через сайты сетей на доставку или самовывоз в аптеках сети, суммы не учитывают объемы, полученные через сайты-агрегаторы: apteka.ru, zdravcity.ru, asna.ru и др. 3 – экспертная оценка на основании статистики посещаемости сайтов площадок и средней конверсии трафика. 4 – в расчете учитывались все региональные сайты сети «Имплозия», всего более 50 площадок (№ в название площадки заменяет цифру соответствующего региона, например: apteka48plus.ru).

Елена Калиновская

pharmvestnik