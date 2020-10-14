ЦРПТ усилил работу ситуационного центра

ЦРПТ объявил об увеличении численности инженеров в ситуационном центре. Специалисты этой структуры контролируют все инциденты в государственной информационной системе маркировки, в том числе системе мониторинга движения лекарственных препаратов

Необходимость усиления работы ситуационного центра возникла в связи с ростом количества маркируемой продукции, поступающей в оборот, уточнили в ЦРПТ. В связи с этим оператор принял решение о сохранении работы инженерного персонала в офисном режиме и о дополнительной мобилизации дежурных в ситуационный центр.

Ситуационный центр осуществляет информационно-аналитическую поддержку процессов и мониторинг функционирования системой, а также ликвидацией возникающих инцидентов и их разбором.

Источник: ЦРПТ

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