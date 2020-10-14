Федрегистр льготников для получения лекарств и медизделий заработает с 2021 года

Федеральный регистр получателей льготных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания заработает с 2021 года. Профильные постановления Правительства РФ №1254 и 1256, регламентирующие создание регистра и порядок его ведения, 12 октября 2020 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В регистре будут содержаться данные о пациентах с указанием диагноза, места жительства, СНИЛС и страхового полиса. Также там будет информация о льготной категории пациента и данные о назначенных препаратах, медицинских изделиях или лечебном питании.

База данных вместе с Национальным радиационно-эпидемиологическим регистром, включающим информацию о подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных авариях и ядерных испытаний, будет погружена в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

При этом подсистема в ЕГИСЗ будет обмениваться информацией с федеральным регистром лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и единой государственной информационной системой социального обеспечения.

Наполнением федрегистра займутся региональные власти и местные минздравы, а общий контроль на федеральном уровне останется за Минздравом РФ. При этом доступ к данным получат только государственные органы.

Закон о создании общероссийского регистра граждан, имеющих право на получение лекарств, медизделий и лечебного питания за счет федерального или регионального бюджетов, был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2020 года.