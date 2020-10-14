Экспорт медизделий из РФ с начала 2020 года превысил $673 млн

Объем экспорта медизделий из России за январь – июль 2020 года составил $673,32 млн рублей. Крупнейшими экспортерами остаются США и Китай, которые занимают более половины мирового рынка медоборудования. Россия занимает 35-е место по объемам поставок, отгружая медизделия в более чем 114 стран мира. Объем экспорта медизделий из России за январь – июль 2020 года составил $673,32 млн рублей. Крупнейшими экспортерами остаются США и Китай, которые занимают более половины мирового рынка медоборудования. Россия занимает 35-е место по объемам поставок, отгружая медизделия в более чем 114 стран мира.

В числе российских регионов-лидеров по экспорту – Москва с $186 млн, Московская область с $152,89 млн, Санкт-Петербург с $56,28 млн и Нижегородская область с $29,82 млн. Среди основных покупателей российской медтехники за первые семь месяцев 2020 года – Индия, Китай, Казахстан и Германия.

Лидерами по объемам экспорта стали произведенное в Москве рентгенодиагностическое оборудование, дефибрилляторы, аппаратура для переливания крови, электронные термостаты, манометры и стоматологические приборы. Ключевые предприятия – «Актюбренгтен», «Амико», «Биосс» и «С.П. Гелпик», выпускающее радиологическое оборудование и дефибрилляторы. Наиболее крупными заказчиками медизделий региона стали Индия, Болгария, Армения и ОАЭ.

По данным Минпромторга РФ, экспорт медизделий из РФ в 2016-2018 году вырос с 4,7 до 8,8 млрд рублей в год, согласно программе развития медицинской и фармацевтической промышленности, плановые показатели должны составить 18,4 млрд рублей к 2024 году. В соответствии с разработанной ведомством Стратегией развития медицинской промышленности, объем экспорта медизделий из РФ должен быть увеличен в 10 раз к 2030 году.

В марте 2020 года Правительство РФ запретило вывоз из России ряда наименований медицинских изделий, применяющихся для профилактики и борьбы с распространением COVID-19, однако в июне 2020 года запрет был снят.

После снятия ограничения РФ поставила за рубеж более 600 аппаратов искусственной вентиляции легких – в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию – и договорилась о продаже США терминалов для измерения температуры. Австрии и Египту отгружены пилотные партии тест-систем для выявления коронавируса, достигнуты договоренности о поставках защитных костюмов в Туркмению, антисептиков и дезинфекторов – в страны Персидского залива.