Дмитрий Медведев назначен главой комиссии по борьбе с новыми инфекциями

Президент РФ Владимир Путин подписал указ №620 от 12 октября 2020 года о создании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Главой комиссии назначен зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В состав межведомственной комиссии войдут министры здравоохранения, науки и высшего образования, промышленности и торговли. Также в составе будут замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, замминистра обороны, президент РАН, руководитель ФМБА, глава Роспотребнадзора, президент НИЦ «Курчатовский институт» и ректор МГУ им. М.В. Ломоносова.

Согласно документу, в обязанности комиссии входит оценка внутренних и внешних угроз, которые связаны с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучение механизмов возникновения новых болезней, мониторинг распространения заболеваний, а также анализ и оценка состояния населения с помощью результатов научных исследований. При этом межведомственная комиссия должна оценивать уровень защищенности населения от новых инфекций и составлять рекомендации по улучшению мер безопасности.

Также комиссия должна готовить предложения и рекомендации Совету Безопасности по вопросам, связанным с решением стратегических задач по противодействию распространению инфекционных заболеваний, разработкой мер, которые направлены на противодействие распространению инфекций. Кроме того, члены комиссии могут принимать участие в формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

В связи с пандемией COVID-19 в марте 2020 года правительство создало координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией, который возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. В это же время Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому при Госсовете создана рабочая группа «по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции». Возглавил группу мэр Москвы Сергей Собянин.

По состоянию на 13 октября, в России зарегистрировано 1,32 млн случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1,031 млн человек.