ФАС и Минздрав предлагают разрешить повышать цены на ЖНВЛП

ФАС и Минздрав разработали документ, позволяющий фармацевтическим компаниям менять цену на препараты из перечня ЖНВЛП. Так ведомства предложили решить проблему отказа фармкомпаний от выпуска лекарств, производство которых стало нерентабельным из-за слишком низкой предельной цены. ФАС и Минздрав разработали документ, позволяющий фармацевтическим компаниям менять цену на препараты из перечня ЖНВЛП. Так ведомства предложили решить проблему отказа фармкомпаний от выпуска лекарств, производство которых стало нерентабельным из-за слишком низкой предельной цены.

Минпромторг сообщил Минздраву, что поддерживает пересмотр предельных цен на ряд препаратов из перечня ЖНВЛП. Предполагается, что производители стран ЕАЭС смогут повышать цены на препараты стоимостью до 100 рублей на уровень удорожания сырья, но не более чем до 100 рублей.

Проект документа находится в стадии доработки и согласования с профильными ведомствами, сообщил замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев. Деталей он не уточнил, указав, что ФАС выступала за пересмотр цен на воспроизведенные препараты, цены на которые зарегистрированы в 2010 году, и предлагала разрешить пересмотр цен с учетом неиспользованной индексации.

Цены на дешевые препараты стоимостью до 100 рублей могут повышаться на двойной уровень инфляции ежегодно. По словам Нижегородцева, не все используют эту возможность.

О проработке возможности снять это ограничение говорилось на одном из заседаний комиссии Минздрава по пересмотру лекарственных перечней. Тогда «Фармстандарт» подавал заявку на исключение из перечня ЖНВЛП пропранолола и атенолола. Представители компании заявляли, что предельная цена на препараты существенно ниже их себестоимости. Лекарства в перечне оставили, но директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Елена Максимкина говорила, что Минздрав и ФАС работают над снятием ограничения по уровню двойной инфляции.

В апреле 2020 года семь российских фармкомпаний, включая «Фармстандарт», «Озон фармацевтика», «Биосинтез», предупредили Минпромторг о риске отказа от производства 50 препаратов из перечня ЖНВЛП, включая парацетамол, димедрол, ибупрофен, раствор глюкозы. Причина – нерентабельность производства на фоне девальвации рубля и удорожания импорта.

В декабре 2019 года приняты правила обязательной перерегистрации цен на ЖНВЛП в 2019-2020 годах, но лекарств стоимостью до 100 рублей это требование не коснулось.