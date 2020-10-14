Seattle Genetics и MSD объявили о сотрудничестве по двум направлениям в онкологии

Компании Seattle Genetics, Inc. и MSD, сообщили о стратегическом сотрудничестве по двум новым направлениям в онкологии.

Компании будут разрабатывать и выводить на мировой рынок препарат компании Seattle Genetics – ладиратузумаб ведотин, конъюгат антитела с лекарственным препаратом, мишенью которого является LIV-1; этот препарат в настоящее время проходит клинические исследования 2 фазы при раке молочной железы и других солидных опухолях. Целью сотрудничества является развитие обширной программы исследований ладиратузумаба ведотина при тройном негативном раке молочной железы, гормонопозитивном раке молочной железы и других опухолях с экспрессией LIV-1 в качестве монотерапии и в комбинации с пембролизумабом. В соответствии с условиями договора компания Seattle Genetics получит 600 млн долларов в качестве авансового платежа, а компания MSD сделает инвестицию в уставный капитал в размере 1 млрд долларов и приобретет 5 млн обыкновенных акций компании Seattle Genetics по 200 долларов за акцию. Кроме того, компания Seattle Genetics может предоставить возможность поэтапной оплаты в зависимости от достигнутого прогресса на сумму до 2,6 млрд долларов.

Кроме того, компания Seattle Genetics предоставила компании MSD эксклюзивный лицензионный договор для вывода на рынок тукатиниба, малой молекулы, ингибирующей тирозинкиназу, для лечения HER2-позитивных злокачественных опухолей в странах Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и других регионах за пределами Соединенных Штатов Америки, Канады и Европы.

«Сотрудничество с компанией MSD по препарату ладиратузумаб ведотин позволит нам расширить программу исследований в лечении рака молочной железы и других солидных опухолей, включая его применение в комбинации с пембролизумабом, и в то же время позволит нам укрепить наши позиции в США и Европе», — сообщил Клей Сигалл (Clay Siegall), доктор философии, президент и генеральный директор компании Seattle Genetics. «Стратегическое сотрудничество по тукатинибу поможет нам сделать этот препарат доступным большему количеству пациентов во всем мире, а пациентам – достичь клинического улучшения при помощи одной из ведущих и коммерчески успешных фармацевтических компаний мира».

«Стратегическое сотрудничество по этим двум направлениям поможет нам сделать портфель исследуемых и одобренных противоопухолевых препаратов компании MSD более обширным, а также объединить наши усилия по улучшению результатов лечения как можно большего количества пациентов со злокачественными опухолями», — сообщил доктор Роджер М. Перлмуттер (Roger M. Perlmutter), президент научно-исследовательского подразделения MSD. «Мы с нетерпением ожидаем возможность сотрудничества с командой компании Seattle Genetics для разработки программы клинических исследований ладиратузумаба ведотина, который продемонстрировал многообещающие данные по эффективности на ранних этапах исследований; мы также стремимся сделать тукатиниб доступным для еще большего количества пациентов во всем мире».

Сергей Бабкин, директор департамента Онкология подразделения MSD в России, отмечает: «Запуск стратегического партнерства MSD и Seattle Genetics еще раз подтверждает приверженность разработкам и внедрению в практику инновационных решений для терапии онкологических заболеваний. Это открывает новые возможности как для клиницистов, так и для пациентов и способствует улучшению показателей терапии в борьбе со злокачественными новообразованиями и повышению качества жизни пациентов».

gmpnews