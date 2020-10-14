Шесть индийских фармкомпаний создадут в Мексике фармацевтический кластер

Шесть индийских производителей дженериков – Dr Reddy’s Laboratories, Zydus Cadila, Glenmark Pharmaceuticals, Torrent Pharmaceuticals, Hetero Drugs и Ackerman Pharma – подписали с мексиканским штатом Идальго соглашение о создании крупного производственно-логистического фармацевтического кластера.

Фармпроизводители ожидают, что этот шаг поможет им выйти на рынки стран Латинской Америки, передает издание The Economic Times.

Мексиканский фармацевтический рынок, второй по величине в Латинской Америке после Бразилии, в прошлом году оценивался в $10,6 млрд. В стране, считающейся одним из наиболее развитых рынков лекарственных средств в регионе, расположены около 200 фармацевтических предприятий, в том числе несколько крупных транснациональных корпораций.

«Мексика имеет строгие регуляторные стандарты, превосходящие большинство ее соседей, а ее импорт фармацевтических препаратов в прошлом году составил $4,3 млрд», — сказал представитель министерства торговли Индии.

Как сообщили в Совете по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии (Pharmexcil), за первые пять месяцев текущего финансового года (до августа) экспорт лекарств в Мексику вырос на 67,6%, до $92 млн. В предыдущем финансовом году общий объем экспорта в Мексику составил около $160 млн.

Мексика, которая страдала от нехватки лекарств в самом начале пандемии COVID-19, рассматривает меры по экономии средств и считает индийские дженерики лучшей альтернативой дорогим оригинальным препаратам и исходным материалам, которые в настоящее время импортируются из США, Канады и стран Европы, включая Германию, Францию, Швейцарию, Испанию и Ирландию.

«Правительство Мексики имеет значительный бюджет на государственное здравоохранение, а объем государственных закупок лекарственных средств в 2019 году составил около $4,2 млрд», — сказали в Pharmexcil.

В письмах о намерениях индийским производителям дженериков предлагаются преференции при государственных закупках лекарств, помимо упрощения регистрации лекарств в Мексике и экспорта оттуда на другие рынки Латинской Америки, сообщили официальные лица. Некоторые из компаний, подписавших соглашение с мексиканским штатом, уже имеют производственные мощности в Мексике, у других же есть только торговые представительства. В настоящее время примерно 21 индийская фармкомпания открыла свой бизнес в Мексике.

gmpnews