Альянс CoVIg приступил к производству терапии на основе плазмы для лечения COVID-19 Фармацевтический Альянс CoVIg, объединяющий производителей препаратов на основе плазмы крови и возглавляемый компанией Takeda, в рамках поздней стадии клинических испытаний начал производство экспериментального противокоронавирусного иммуноглобулина (H-Ig), об этом рассказал Кристоф Вебер (Christophe Weber), генеральный директор компании Takeda («Такеда»). CoVIg Plasma Alliance после нескольких месяцев переноса начальной даты испытаний 9 октября всё же включил первого пациента в испытание фазы III. Группа намерена зачислить 500 взрослых пациентов из США, Мексики и ещё 16 других стран. Предполагается, что результаты испытаний будут получены к концу этого года. «Вероятность того, что терапия сработает, очень высока, — сказал Вебер в интервью. — И именно поэтому мы начали кампанию по ускорению процесса передачи плазмы выздоравливающих людей для производства этого продукта». Альянс, в который входят CSL Behring, немецкая компания Biotest AG и другие фармпроизводители, тестирует препарат, получаемый из плазмы крови людей, восстановившихся после COVID-19. Экспериментальная терапия предлагает стандартизированную дозу антител и не ограничивается определенной группой крови, что делает её более совершенной и удобной, чем лечение с помощью плазмы переболевших COVID-19 людей. Уточняется, что производственный процесс является дорогостоящим. Вебер также сказал, что данное лечение может быть немного дороже, чем лечение моноклональными антителами, например теми, что разработаны компаниями Regeneron Pharmaceuticals Inc и Eli Lilly и Co. Однако уточняется, что Альянс не намерен извлекать выгоду из данного вида лечения. Генеральный директор компании «Такеда» уточнил, что пока не может сказать сколько доз препарата группа сможет произвести до конца года. Многое будет зависеть от доноров крови и от размера дозы, которая будет тестироваться в рамках испытаний. По его словам, в ходе испытания будет оцениваться гипериммунная глобулиновая терапия в сочетании с антивирусным препаратом Ремдесивир компании Gilead Sciences Inc. в сравнении с терапией только Ремдесивиром. gmpnews