J&J повышает прогнозы прибыли на фоне неудачи с испытанием вакцины

Во вторник, 13 октября, Johnson & Johnson во второй раз за этот год повысила прогноз годовой прибыли на основе финансовых результатов третьего квартала. Это произошло на следующий день после того, как она стала второй крупной фармацевтической компанией, которая приостановила испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса.

Johnson & Johnson обнародовала данные по прибыли за третий квартал 2020 года. По данным компании, за этот промежуток времени она выросла на 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть с 20,73 до 21,08 млрд долларов. Теперь компания ожидает, что скорректированная прибыль за полный 2020 год составит от 7,95 до 8,05 доллара на акцию. Предыдущий прогноз составлял от 7,75 до 7,95 доллара за акцию.

J&J — первый крупный производитель лекарств и медицинского оборудования в США, который отчитывается о финансовых результатах за третий квартал, и его доходы могут повлиять на будущие доходы конкурентов.

Тем не менее, акции компании падают из-за беспокойства инвесторов по поводу вакцины, испытания которой были прерваны из-за неожиданного заболевания одного из участников теста. Финансовый директор компании Джозеф Волк заявил, что пока не знает, сколько продлится приостановка.

«Это может быть всего на несколько дней, но трудно говорить о чем-то, пока не будет получена необходимая информация», — заявил он CNBC.

В третьем квартале 2020 года продажи компании выросли благодаря доходам ее крупнейшего подразделения — фармацевтического.

Так, продажи противоопухолевого препарата Darzalex выросли на 43,7% до 1,10 млрд долларов. Двухзначными отметился прирост продаж Imbruvica, правами на который J&J владеет совместно с AbbVie Inc, а также препарата от болезни Крона Stelara. Они принесли компании 1,03 млрд долларов и 1,95 млрд долларов соответственно.

В то же время продажи подразделения медицинского оборудования упали на 3,6% до 6,15 млрд долларов, поскольку больницы и пациенты продолжают откладывать несрочные операции из-за пандемии COVID-19.

Ранее власти американского штата Нью-Йорк обвинили Johnson & Johnson в мошенничестве, связанном с сокрытием эффекта от своих препаратов.

Николай Соколов

pharmvestnik