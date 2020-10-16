J&J выплатит 5 млрд долл. за ее причастность к опиоидному кризису

Johnson & Johnson согласилась выплатить еще один млрд долл. по делу о ее причастности к опиоидному кризису в США. Ранее компания заключила договор со штатами страны о выплате четырех млрд долл.

Фармацевтический производитель Johnson & Johnson (J&J) заявила, что внесет еще до одного млрд долл. для урегулирования судебных исков, возбужденных в связи с обвинением компании и ряда других предприятий по производству лекарственных средств в причастности к опиоидному кризису в США. Сумма общего платежа после получения дополнительного взноса составит пять млрд долл.

J&J уже выплатила по данному делу четыре млрд долл. в соответствии с договором, заключенным с генеральными прокурорами штатов в октябре прошлого года. Тогда же были осуждены компании-дистрибьюторы препаратов McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen по такому же обвинению, вследствие чего их обязали выплатить в общей сложности 18 млрд долл.

J&J в своем заявлении отметила, что выплата дополнительного миллиарда долларов стала необходима в результате переговоров с властями штатов. Дополнительные условия разрешения судебных исков еще обсуждаются. Пол Хэнли, ведущий юрист от местных органов власти, отметил, что истцы были удовлетворены подходом компании к решению вопроса.

Представители компаний-дистрибьюторов и генеральные прокуроры штатов отказались комментировать ситуацию.

В причастности к опиоидному кризису в стране была обвинена не только J&J. Более 3000 судебных исков было подано властями штатов, округов и муниципалитетов, желавшими привлечь фармацевтические компании, среди которых оказались также Teva Pharmaceutical Industries и Mallinckrodt, к ответственности за резкий рост смертей от передозировки опиоидами в США.

Согласно обвинениям, производители лекарственных средств использовали мошеннические схемы и маркетинговые уловки, скрывали риски проявления побочных эффектов, таких как падения, переломы и нейропсихиатрические симптомы, после использования ряда опиоидных препаратов.

Компании, включая J&J, отрицают свою вину. Известно, что J&J собирается обжаловать решение суда по выплате 465 млн долл. штату Оклахома.

В последние годы опиоидный кризис снова начал набирать обороты в США. Проблема известна с 1990-х годов, когда врачи широко стали прописывать лечение обезболивающих с опиоидами пациентам, жаловавшимся на хронические боли. В 2017 году президент США Дональд Трамп назвал ситуацию чрезвычайной в связи с высоким числом смертей от передозировок.

Ранее «ФВ» писал, что Mallinckrodt, крупнейший производитель опиоидов, запросил защиту от банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Компания обязалась поэтапно выплатить миллиардные долги, приписанные ей вследствие обвинений в причастности к опиоидному кризису в США.

Владимир Заболотских

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