Дистрибьюторы попросили правительство исключить их из системы маркировки

«ФК Пульс» попросила правительство исключить дистрибьюторов из системы обязательной маркировки лекарств. Это следует из письма, отправленного компанией. Она заявляет, что из-за трудностей с работой в системе, процесс обеспечения населения лекарствами может остановиться. Копия обращения есть в распоряжении «ФВ».

«ФК Пульс» направила обращение правительству с просьбой приостановить обязательный ввод маркировки лекарств до решения проблем в системе. Помимо «Пульса» о трудностях в работе с системой маркировки заявили в «Фармкомплекте».

Проблемы в работе с МДЛП

Как следует из письма «Пульса», большинство крупнейших поставщиков и производителей лекарств, а также аптечных и медицинских организаций, столкнулись с трудностями при работе с системой МДЛП, которые могут «фактически остановить» процесс обеспечения населения лекарствами.

Компания аргументирует это тем, что система маркировки лекарств не справляется с нагрузками, имеет многочисленные ошибки и сбои.

Среди основных проблем дистрибьютор выделяет: длительное ожидание (несколько часов) ответов от системы МДЛП по операциям приемки/передачи товара; постоянные технические сбои в МДЛП, ошибки со стороны поставщиков и покупателей при выкладке данных об отгрузках в МДЛП; необученный работе с маркировкой персонал клиентов; непредвиденные технические работы в системе и т.д.

По информации источника «ФВ», знакомого с ситуацией, другие дистрибьюторы уже отказываются поставлять товар: 9 октября компания «Фармкомплект» предупредила о приостановке отгрузки маркированного товара, также ссылаясь на многочисленные ошибки и сбои, сообщил собеседник «ФВ».

«ФВ» направил запросы компаниям «Пульс» и «Фармкомплект».

Исключить дистрибьюторов из системы маркировки

В своем обращении «Пульс» призывает правительство провести полный анализ работы системы МДЛП с привлечением представителей бизнеса, приостановить действие нормативных актов об обязательной маркировке лекарств до решения проблем, рассмотреть вопрос об исключении дистрибьюторского звена из системы обязательной маркировки.

Последний пункт компания объясняет тем, что недопущение оборота фальсификата и госконтроль выполняются без участия дистрибьюторов. «…оптовые процессы неинформативны, не свидетельствуют об обороте фальсификата и кратно увеличивают нагрузки на все государственные информационные системы», — следует из обращения.

Наличие ряда проблем в системе МДЛП «ФВ» подтвердили в челябинской компании «Областной аптечный склад» (ОАС). При этом в организации уверены, что исключение дистрибьюторов из мониторинга движения лекарств — не верное решение. «Иначе, проблемы при работе с лекарствами смещаются на конечное звено товаропроводящей цепочки (ЛПУ и аптеки), что может привести к «сбою» лекарственного обеспечения населения», — рассказал «ФВ» генеральный директор ОАС Андрей Князев.

Отвечая на запрос «ФВ», в ЦРПТ перечисленные проблемы не подтвердили, но отметили, что работают над улучшением процессов работы с дистрибьюторами.

«Оператор отдельно осуществляет мониторинг обработки документов, поступающих от дистрибьюторов. Наблюдается устойчивый тренд к росту числа документов (за три месяца количество обрабатываемых документов выросло в 20 раз). С учетом особых требований дистрибьюторов к скорости обработки оператором проводится работа по дальнейшему улучшения этого показателя. На текущий момент более 97% документов от общего числа обрабатывается менее 10 минут», — заявили в пресс-службе организации.

Руслан Мавлиханов

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