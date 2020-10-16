ФМБА запатентовало лекарство для лечения коронавирусной инфекции

Ученые Института иммунологии ФМБА разработали и запатентовали лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции. Это средство целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате чего его развитие в клетках подавляется.

Группа ученых Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства разработали и запатентовали лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции типа SARS-CoV-2 (патент №2733361). Созданное средство целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате чего его развитие в клетках подавляется. Об этом сообщается на портале fmba.gov.ru.

«Целью, лежащей в основе данного изобретения, является получение новых агентов, способных опосредовать мишень-специфическую интерференцию РНК и обладающих высокой эффективностью в отношении SARS-CoV-2», — указано в описании изобретения.

Разработка препаратов, воздействующих на геном вируса, находящегося в клетках заболевшего человека, является перспективным биотехнологическим направлением в области борьбы с сезонными и хроническими вирусными инфекциями.

«Данные препараты представляют собой измененные последовательности генов, которые при их введении в организм человека не вызывают побочных эффектов, присущих большинству химических соединений», — говорится в сообщении ФМБА.

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что ведомство еще в апреле ввело ускоренную процедуру рассмотрения заявок на изобретения, предназначенные для борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. Срок рассмотрения таких заявок составляет в среднем 22 дня.

Елена Сидорова

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