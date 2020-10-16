«Фармасинтез» сообщил о получении регистрационного удостоверение на ремдесивир

«Фармасинтез» сообщил о регистрации препарата ремдесивир, который применяется для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. В Государственном реестре лекарственных средств пока нет записи об этом. Производство может начаться при условии снятия действующего патентного ограничения.

Компания «Фармасинтез» сообщила сегодня о регистрации препарата «Ремдеформ» (МНН ремдесивир). Пресс-служба предприятия сообщила, что производиться он будет на иркутском заводе группы компаний после снятия действующего патентного ограничения..

В проведенном клиническом исследовании препарат показал высокую эффективность по сравнению со стандартной терапией для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении компании.

Ремдесивир относится к классу противовирусных препаратов, при помощи которых лечат пациентов с РНК-вирусами: Эболой, гепатитами и коронавирусами, включая MERS и SARS. Производиться препарат будет под торговым наименованием «Ремдеформ».

Согласно записи в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС), досье на регистрацию препарата ремдесивир помимо «Фармасинтеза», подали компании Gilead Sciences (разработчик оригинального препарата) и «Р-Фарм». Записи о регистрации препаратов в ГРЛС пока нет.

Как писал «ФВ» в сентябре, компания Gilead подписала соглашение с «Фармстандартом» по выводу препарата «Веклури» (ремдесивир) на российский рынок. «Фармстандарт» будет заниматься локализацией и дистрибуцией препарата.

Елена Сидорова

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