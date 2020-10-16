Takeda начала производство гипериммунной глобулиновой терапии от COVID-19

Компания Takeda объявила о начале производства препарата на основе плазмы крови, полученной от людей, переболевших COVID-19. При этом эффективность такого вида лечения не доказана клинически, а испытания начались лишь на прошлой неделе. Директор предприятия сообщил, что вероятность эффективности этого лечения высока, но исследования будут дорогостоящими.

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical, занимающаяся разработкой лечения COVID-19 с помощью плазмы крови, начала производство своего препарата, находящегося на последнем этапе испытания. Об этом заявил исполнительный директор Takeda Кристоф Вебер.

Группа, известная как CoVIg Plasma Alliance (партнерство ведущих мировых компаний, возглавляемых Takeda; занимаются разработкой, производством и распространением препаратов на основе плазмы крови), зарегистрировала первых участников испытания фазы III лишь на прошлой неделе после нескольких месяцев задержек. Планируется создать выборку из 500 взрослых добровольцев и провести исследования на территории Соединенных Штатов, Мексики и 16 других стран. Как сообщается, результаты будут получены уже к концу этого года.

В ходе испытаний будет проверена эффективность гипериммунной глобулиновой терапии в сочетании с противовирусным препаратом ремдесивир компании Gilead Sciences.

Эффективность терапии не доказана и исследования начались совсем недавно. Более того, лечение еще не получило одобрения от регуляторов. При этом, как утверждается, препарат удобен в использовании, поскольку не предполагает учета сочетаемости групп крови у пациентов.

«Вероятность действенности препарата очень высока, – подчеркнул Вебер. – Именно поэтому мы запустили кампанию, это ускорит процесс сдачи крови, нужной для производства реконвалесцентной плазмы».

Вебер добавил, что исследование терапии может оказаться более дорогостоящим, нежели препаратов на основе моноклональных антител, разработкой которых занимаются Regeneron Pharmaceuticals и Eli Lilly. Директор Takeda особо выделил, что компания не намерена пытаться получить прибыль от своей терапии.

Суть предлагаемого лечения состоит в переливании тяжелобольным COVID-19 плазмы крови, полученной от людей, уже переболевших коронавирусной инфекцией. Иммунная система излечившихся пациентов научилась бороться с инфекцией, выработав антитела, которые растворены в плазме крови. Метод известен медицине давно и используется, к примеру, для создания прививок от бешенства.

Ранее «ФВ» писал, что Takeda планирует купить активы компании Arrowhead на общую сумму в более чем миллиард долларов для разработки терапии, направленной на лечение генетических заболеваний печени.

Владимир Заболотских

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