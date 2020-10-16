Дмитрий Медведев предложил выдавать лекарства по рецепту врача за счет государства

Партия «Единая Россия» планирует внести в свою предвыборную программу вопрос о внедрении обязательного лекарственного страхования, когда граждане смогут получать бесплатно лекарства, выписанные врачом.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на совещании по подготовке программного документа к выборам в Госдуму в 2021 году заявил, что механизмы обязательного лекарственного страхования могут войти в предвыборную программу партии. Об этом сообщается на сайте ER.RU.

По его словам, нужно поставить задачу «обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования».

Партия уже начала делать первые шаги в этом направлении. Летом на площадке партии прошло совещание по инициативам, которые должны сделать препараты более доступными, в том числе для жителей отдаленных населенных пунктов. В их числе — введение понятия «аптечная сеть» для того, чтобы «ограничить долю монополистов на региональных рынках лекарств», а также «передвижной аптечный пункт» — для жителей деревень, где не всегда есть аптека. Кроме того, «ЕР» предложила, чтобы фармацевты информировали покупателей о наличии более дешевых отечественных аналогов.

Фото: ER.RU

Елена Сидорова

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