Провизора-пенсионера обязали вернуть возглавляемой им в прошлом аптеке свыше 4,4 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края обязал бывшего директора МУП «Аптека № 151 Гарантия», а ныне пенсионера вернуть предприятию, которое он сам когда-то создавал, 4,4 млн руб. Эти деньги он получил, сдавая в аренду своей аптеке собственный автомобиль и объекты недвижимости, которые принадлежали его родственнице. Как установила экспертиза, стоимость активов была завышена более чем в два раза.

Экс-директору МУП «Аптека № 151 Гарантия» 82-летнему Анатолию Емяшеву надлежит вернуть муниципальному предприятию более 4,4 млн руб. Эти деньги он получил, сдавая аптеке в аренду свой легковой автомобиль и объекты недвижимости, принадлежащие его родственнице, по завышенным ценам, тем самым причинив убытки МУП. Об этом сказано в решении Арбитражного суда Ставропольского края, которое 13 октября размещено в системе «Мой арбитр».

Сначала Емяшев продал своей родственнице подвальное помещение под аптекой по заниженной цене в 240 тыс. руб., а потом взял его у нее же в аренду, но уже за 100 тыс. руб. в месяц. В ходе судебного заседания ответчик настаивал на том, что учредитель аптеки был в курсе всех сделок и никаких возражений не высказывал. Емяшев просил назначить повторную экспертизу, но в этом ему было отказано. Иск удовлетворен в полном объеме с уточненной цифрой. Решение не вступило в силу и, вероятнее всего, будет обжаловано.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik