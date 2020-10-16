Минпромторг РФ нарастит инвестиции в Московский эндокринный завод до 7,488 млрд рублей

Минпромторг РФ намерен нарастить объем инвестиций с 4,842 млрд до 7,488 млрд рублей в реконструкцию и перевооружение объектов ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ) в проекте по созданию производства активных фармсубстанций и лекарственных препаратов, в том числе и наркосодержащих, из отечественного сырья. Таким образом, общая стоимость проекта составит 9,96 млрд рублей, а финальный срок сдачи для ряда объектов перенесут с 2022 на 2023 год. Минпромторг РФ намерен нарастить объем инвестиций с 4,842 млрд до 7,488 млрд рублей в реконструкцию и перевооружение объектов ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ) в проекте по созданию производства активных фармсубстанций и лекарственных препаратов, в том числе и наркосодержащих, из отечественного сырья. Таким образом, общая стоимость проекта составит 9,96 млрд рублей, а финальный срок сдачи для ряда объектов перенесут с 2022 на 2023 год.

Профильные изменения предполагается внести в постановление Правительства РФ №1858 от 26 декабря 2019 года, регламентирующие выделение субсидий на проект. В частности, объем бюджетных инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение промышленного комплекса для создания производства фармсубстанций, содержащих наркотические средства и психотропные вещества из сырья растительного происхождения в Почепе Брянской области увеличены для второго и четвертого этапа с 548 до 692,6 млн рублей и с 296 млн до 1,1127 млрд рублей, аналогичного производства из сырья животного происхождения – с 1,112 млрд рублей до 2,011 млрд рублей, а в отношении сырья, получаемого методом химического синтеза – с 732 млн рублей до 940 млн рублей.

Объем бюджетных вложений в строительство лабораторно-административно-складского комплекса предприятия в Москве составит 902 млн рублей в 2020–2023 годах вместо 424 млн рублей в предыдущей редакции постановления. Реконструкция научно-лабораторного комплекса в Лефортово обойдется в 518,5 млн рублей с 2020 по 2023 года вместо 533,6 млн рублей годом ранее.

МЭЗ реализует инвестпроект по созданию производства активных фармсубстанций на базе объекта по уничтожению химического оружия в городе Почепе Брянской области с мая 2019 года, общий объем инвестиций в проект на старте оценивался в 5,2 млрд рублей, срок сдачи был намечен на первый квартал 2022 года.

Помимо этого, МЭЗ стал одним из оператором проекта по созданию производства полного цикла опийных анальгетиков после разрешения выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях.

Подведомственный Минпромторгу РФ ФГУП «Московский эндокринный завод» создан в 1943 году. МЭЗ единственный в России фармпроизводитель, полностью принадлежащий государству. В портфеле предприятия около 90 препаратов, 50 из них – в списке ЖНВЛП. Выручка МЭЗ в 2018 году составила 3,7 млрд рублей.